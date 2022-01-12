2022 yılında okullar ne zaman ara tatile (sömestr) girecek? Koronavirüs vakaları nedeniyle okullar kapanacak mı? Bakan Özer'den son dakika açıklaması

En az iki doz aşı olmuş öğretmen oranımız yüzde 89'larda. Bir de aşı olmayıp, hastalığı geçirip bağışıklık kazanmış öğretmenlerimiz var. Onlar da yüzde 5'ler civarında. Muhtemelen o oranlar da artmıştır, 6 Eylül itibarıyla o civarlardaydı. En az üç doz aşı olmuş öğretmen oranımız da yüzde 45'lere geldi. Almanya, İngiltere ve Fransa gibi yüz yüze eğitime devam eden ülkelerin öğretmenlerinin aşılanma oranlarından bile yüksek öğretmen aşağılama oranına sahibiz." diye konuştu.