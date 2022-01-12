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GeriGündem 2022 yılında okullar ne zaman ara tatile (sömestr) girecek? Koronavirüs vakaları nedeniyle okullar kapanacak mı? Bakan Özer'den son dakika açıklaması
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Haber Giriş: 12 Ocak 2022 - 14:42 | 

2022 yılında okullar ne zaman ara tatile (sömestr) girecek? Koronavirüs vakaları nedeniyle okullar kapanacak mı? Bakan Özer'den son dakika açıklaması

Okullarda yarı yıl tatiline çok az bir süre kala koronavirüs vakalarından dolayı ara tatille birlikte uzaktan eğitime geçilecek mi soruları da gündeme gelmişti. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bahçelievler Anadolu Lisesi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada yarıyıl tatiline bir hafta kaldığını belirterek okullardaki son durumu paylaştı. Özer, "Bugün itibarıyla Kovidden dolayı tüm sınıfları kapalı olan hiçbir okulumuz bulunmamakta. Yüz yüze eğitime devam." dedi.

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Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem güçlendirmesi kapsamında yeni atölye ve derslikler de eklenerek yeniden yapılan Bahçelievler Anadolu Lisesi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada Türkiye'de son 20 yılda eğitimde bir devrim yaşandığını belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkenin dört bir köşesinde okul öncesinden yükseköğretime kadar vatandaşların nitelikli eğitime erişimle ilgili devasa adımların atıldığı bir dönemin yaşandığını anlattı.
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Millî Eğitim Bakanı Özer, İstanbul'un 2022 yatırımlarında en merkezi il olduğunu dile getirerek "En fazla öğrencimizin, eğitim neferimizin olduğu bir il olan İstanbul'un tüm fiziki eksikliklerini 23 Nisan 2023'e kadar inşallah tamamlayacağız." dedi.
3Kovid-19 nedeniyle kapalı olan okul yok

Kovid-19 nedeniyle kapalı olan okul yok

Bakan Özer, Kovid-19 sürecine ilişkin de bilgi vererek "Bir haftamız kaldı. Yüz yüze eğitime devam. Bugün itibarıyla tüm sınıfları kapalı olan, Kovidden dolayı kapalı olan hiçbir okulumuz bulunmamakta. Evet, Omicron varyantından dolayı yayılımlar hızlı ama Allah'a şükür bizim en büyük avantajımız öğretmenlerimizin aşılama oranlarının çok yüksek olması. Yani en az bir doz aşı olmuş öğretmen oranımız yüzde 94'lere geldi.
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En az iki doz aşı olmuş öğretmen oranımız yüzde 89'larda. Bir de aşı olmayıp, hastalığı geçirip bağışıklık kazanmış öğretmenlerimiz var. Onlar da yüzde 5'ler civarında. Muhtemelen o oranlar da artmıştır, 6 Eylül itibarıyla o civarlardaydı. En az üç doz aşı olmuş öğretmen oranımız da yüzde 45'lere geldi. Almanya, İngiltere ve Fransa gibi yüz yüze eğitime devam eden ülkelerin öğretmenlerinin aşılanma oranlarından bile yüksek öğretmen aşağılama oranına sahibiz." diye konuştu.
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Bakan Özer, bu dönemde okullarının öneminin anlaşıldığını ifade ederek okulların sadece bir öğrenme ortamı değil, öğrencilerin kişisel, sosyal, kültürel, psikososyal gelişimlerinin gerçekleştirildiği alanlar olduğunu aktardı.
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Okulların toplumdaki eşitsizliklerin dengelendiği yerler olduğuna işaret eden Özer, "Biz istiyoruz ki tüm gençlerimiz en güzel ortamlarda eğitim alsınlar. Onun için yeni dönemde ana noktamız eğitimde fırsat eşitliği. Yani okullar arası imkân farklılıklarını azaltmak birinci önceliğimiz." dedi.
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Konuşmaların ardından Bahçelievler Anadolu Lisesinin açılışını gerçekleştiren Bakan Özer, daha sonra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve beraberindekilerle okulu gezdi. Beden eğitimi dersinde basketbol oynayan öğrencilere katılan Bakan Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile birlikte öğrencilerin yoğun tezahüratları eşliğinde basket atışı yaptı.
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