2022 Yılbaşı ikramiyesi ne kadar? Milli Piyango 2022 tam, yarım, çeyrek yılbaşı bilet fiyatları
Milli Piyango 2022 yılbaşı bilet fiyatları yılbaşına günler kala merak konusu oldu. Çeyrek, yarım, tam yılbaşı bileti ile Milli Piyango yılbaşı çekilişi heyecanına ortak olmak isteyenler için geri sayım başladı. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları 2022 yılının ilk talihlisinin belirleneceği çekilişe günler kala belirlendi. 120 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini bulacağı Milli Piyango yılbaşı çekilişi için biletler satışa çıktı. Toplam 670 milyon 760 bin TL'lik ikramiyenin dağıtılacağı Milli Piyango yılbaşı çekilişi öncesinde biletler hem bayilerden hem de millipiyangoonline.com internet sitesinden satın alınabilecek. Bunun yanı sıra Milli Piyango mobil uygulaması aracılığıyla da yılbaşı bileti satın almak ve biletlerin takibini yapmak mümkün olacak. Peki, 2022 Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar oldu? İşte, Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ve büyük ikramiye tutarı hakkında detaylı bilgiler
Yılbaşı bilet fiyatları resmen açıklandı. Milli Piyango yılbaşı çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları belli oldu. 2022 yılbaşı bilet fiyatları, Milli Piyango resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Bu yıl da internet üzerinden satın alınabilecek olan yılbaşı biletleri, Millipiyangoonline.com internet sitesinde çeyrek, yarım ve tam seçenekleri ile yer alacak. Peki, 2022 yılbaşı bilet fiyatları ne kadar olacak? İşte, tam 670 milyon 760 bin TL'lik ikramiyenin dağıtılacağı çekiliş hakkında detaylı bilgiler
2022 Yılbaşı bilet fiyatları için Milli Piyango'dan açıklama geldi. Milli Piyango Yılbaşı bilet fiyatları belli oldu. Buna göre tam bilet 120 TL, yarım bilet 60 TL, çeyrek bilet ise 30 TL üzerinden satışa sunulacak.
Dağıtılacak ikramiye tutarı ise şu şekilde olacak;
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Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2021 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.
Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı çekiliş sonrası, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını millipiyangoonline.com'dan kolaylıkla öğrenebilirsiniz.
Dağıtılacak ikramiye tutarı ise şu şekilde olacak;
İkramiye Adedi
İkramiye miktarı (TL)
İkramiye tutarı (TL)
1
120,000,000
120,000,000
2
12,000,000
24,000,000
10
1,200,000
12,000,000
40
120.000
4,800,000
100
12,000
1,200,000
200
6,000
1,200,000
1,000
2,000
2,000,000
10.000
1,000
10,000,000
40.000
500
20,000,000
200.000
300
60.000.000
700.000
240
168,000,000
2.000.000
120
240,000,000
63 Tes. İkr.
120.000
7,560,000
2,951,416
670,760,000
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Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2021 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.
Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı çekiliş sonrası, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını millipiyangoonline.com'dan kolaylıkla öğrenebilirsiniz.
Milli Piyango oynamanın kuralları neler?
Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılır!
Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyango’da iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor!
Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiyedir. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.
Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyango’da iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor!
Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiyedir. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.