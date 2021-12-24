2022 Yılbaşı ikramiyesi ne kadar? Milli Piyango 2022 tam, yarım, çeyrek yılbaşı bilet fiyatları

2022 Yılbaşı bilet fiyatları için Milli Piyango'dan açıklama geldi. Milli Piyango Yılbaşı bilet fiyatları belli oldu. Buna göre tam bilet 120 TL, yarım bilet 60 TL, çeyrek bilet ise 30 TL üzerinden satışa sunulacak.Dağıtılacak ikramiye tutarı ise şu şekilde olacak;

İkramiye Adedi İkramiye miktarı (TL) İkramiye tutarı (TL) 1 120,000,000 120,000,000 2 12,000,000 24,000,000 10 1,200,000 12,000,000 40 120.000 4,800,000 100 12,000 1,200,000 200 6,000 1,200,000 1,000 2,000 2,000,000 10.000 1,000 10,000,000 40.000 500 20,000,000 200.000 300 60.000.000 700.000 240 168,000,000 2.000.000 120 240,000,000 63 Tes. İkr. 120.000 7,560,000 2,951,416 670,760,000

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2021 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı çekiliş sonrası, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını millipiyangoonline.com'dan kolaylıkla öğrenebilirsiniz.