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2022 Şivlilik ne zaman? İşte Şivlilik geleneği hakkında bilinmesi gerekenler

#Şivlilik#Şivlilik Ne Zaman

Selçuklu devletine başkentlik yapan Konya'da üç ayların başlamasıyla kente özgü olan Şivlilik geleneği asırladır sürdürülüyor. Gözler şimdi asırlardır devam eden bu geleneğin 2022'de ne zaman başlayacağında. Peki, 2022 şivlilik ne zaman?

1/32022 Şivlilik ne zaman İşte Şivlilik geleneği hakkında bilinmesi gerekenler

Osmanlı dönemi öncesinden bugüne uzanan en eski dini geleneklerden biri olan "Şivlilik" kutlamaları, Regaib Kandili'nden bir gün önce gece başlıyor. İşte, 2022 şivlilik tarihi...

2/32022 Şivlilik ne zaman İşte Şivlilik geleneği hakkında bilinmesi gerekenler

Konya'da, üç ayların başlangıcı Regaip Kandili'nin sabahında çocukların kapı kapı dolaşıp evlerden şekerlemeler topladığı "şivlilik" etkinliği bu yıl, şubat ayına denk geliyor.

Şivlilik, 2 Şubat Çarşamba günü fener alayı ile başlayacak. 3 Şubat Perşembe günü de çocuklar şivliliklerini toplayacak.

3/3ŞİVLİLİK NEDİR

ŞİVLİLİK NEDİR?

Akşam namazından sonra çocuklar, anne-babalarıyla beraber sokaklara çıkarak, mahalle büyüklerinin uygun bir alanda ateş yakmasını bekliyor.

Yakılan ateşin etrafında toplanan çocuklardan bazıları ateşin üzerinden atlıyor. Eğlence ve kutlamalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ediyor.

Çocuklar, Regaib Kandili günü ise sabah erkenden maniler okuyarak, kapı kapı dolaşıp şeker ve çikolata topluyor.

 

 

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#Şivlilik#Şivlilik Ne Zaman