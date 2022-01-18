2022 Şivlilik ne zaman? İşte Şivlilik geleneği hakkında bilinmesi gerekenler

Osmanlı dönemi öncesinden bugüne uzanan en eski dini geleneklerden biri olan "Şivlilik" kutlamaları, Regaib Kandili'nden bir gün önce gece başlıyor. İşte, 2022 şivlilik tarihi...
Konya'da, üç ayların başlangıcı Regaip Kandili'nin sabahında çocukların kapı kapı dolaşıp evlerden şekerlemeler topladığı "şivlilik" etkinliği bu yıl, şubat ayına denk geliyor.
Şivlilik, 2 Şubat Çarşamba günü fener alayı ile başlayacak. 3 Şubat Perşembe günü de çocuklar şivliliklerini toplayacak.
Akşam namazından sonra çocuklar, anne-babalarıyla beraber sokaklara çıkarak, mahalle büyüklerinin uygun bir alanda ateş yakmasını bekliyor.
Yakılan ateşin etrafında toplanan çocuklardan bazıları ateşin üzerinden atlıyor. Eğlence ve kutlamalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ediyor.
Çocuklar, Regaib Kandili günü ise sabah erkenden maniler okuyarak, kapı kapı dolaşıp şeker ve çikolata topluyor.