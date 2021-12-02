2022 Ramazan orucu ne zaman başlayacak? İşte gelecek yılın Ramazan takvimi
2022'nin yaklaşmasıyla birlikte Ramazan ayına yönelik araştırmalar da hız kazandı. Mübarek üç aylar, Hicri Takvim'de mukaddes olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Rahmet, bereket, aynı zamanda birlik ve beraberlik ayı olan Ramazan-ı şerif ile üç aylar uğurlanır, bu nedenle de çok kutsaldır. Peki, Ramazan ne zaman başlayacak, ilk oruç ne zaman tutulacak?
Üç aylar ve Ramazan'ın tarihi her yıl olduğu gibi bu yıl da günler öncesinden merak konusu oldu. Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran üç aylar 2 Şubat 2022'de başlayacak. İşte, gelecek yılın Ramazan takvimi...