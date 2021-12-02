2022 Ramazan orucu ne zaman başlayacak? İşte gelecek yılın Ramazan takvimi

Üç aylar ve Ramazan'ın tarihi her yıl olduğu gibi bu yıl da günler öncesinden merak konusu oldu. Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran üç aylar 2 Şubat 2022'de başlayacak. İşte, gelecek yılın Ramazan takvimi...