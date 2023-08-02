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2022 KPSS branş sıralamaları güncellemesi! ÖSYM duyurdu... İşte Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim branş sıralaması AİS sorgulama ekranı

Güncelleme Tarihi:

#2022 KPSS Branş Sıralamaları#ÖSYM#Lisans Ön Lisans Ve Ortaöğretim Branş Sıralaması
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2023 15:31

ÖSYM yaptığı açıklama ile 2022 KPSS branş sıralamaları güncellendiğini bildirdi. Yapılan duyuruda 2022 Kamu Personel Seçme Sınavı’na (2022-KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellendiği ifade edildi. Adaylar güncel branş sıralamalarını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden görüntüleyebilecek. İşte 2022 Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim branş sıralaması AİS sorgulama ekranı...

1/32022 KPSS branş sıralamaları güncellemesi ÖSYM duyurdu... İşte Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim branş sıralaması AİS sorgulama ekranı

2022 KPSS branş sıralamaları güncellendi. ÖSYM yaptığı açıklama ile le branş bazında sıralamaların güncellendiğini duyurdu. Adaylar, ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle güncellenmiş branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek. Peki branş sıralaması nasıl sorgulanır? İşte Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim branş sıralaması AİS sorgulama sayfası...

2/32022 KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR GÜNCELLENDİ

2022 KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR GÜNCELLENDİ

ÖSYM'den konuyla ilgili olarak gelen açıklama şu şekilde;

2022 Kamu Personel Seçme Sınavı’na (2022-KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellenmiş olup ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle güncellenmiş branş bazında sıralamalarını öğrenebilecektir.

ÖSYM AİS SORGULAMA EKRANI

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3/32022 KPSS branş sıralamaları güncellemesi ÖSYM duyurdu... İşte Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim branş sıralaması AİS sorgulama ekranı

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların, (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibarıyla aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibarıyla sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

MEB tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına göre kontrol edilerek adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

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#2022 KPSS Branş Sıralamaları#ÖSYM#Lisans Ön Lisans Ve Ortaöğretim Branş Sıralaması

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