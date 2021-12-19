2022 işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşte güncel tutar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılında asgari ücretin en alt 4 bin 250 lira olarak uygulanacağını, çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakamın daha da yükseleceğini söyledi. Bu gelişmenin ardından 2022 işsizlik maaşı gündeme geldi. Peki, 2022 işsizlik maaşı ne kadar oldu?
Asgari ücret, birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi nedeniyle milyonlarca vatandaşı da yakından ilgilendiriyor. Birçok kalem, yeni asgari ücretteki değişimden etkilenecek. En çok merak edilenlerden biri de işsizlik aylıkları. İşte, 2022 engelli maaşı miktarı...