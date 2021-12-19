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Gündem
Haber Giriş: 19 Aralık 2021 - 23:07 | 

2022 işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşte güncel tutar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılında asgari ücretin en alt 4 bin 250 lira olarak uygulanacağını, çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakamın daha da yükseleceğini söyledi. Bu gelişmenin ardından 2022 işsizlik maaşı gündeme geldi. Peki, 2022 işsizlik maaşı ne kadar oldu?

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1
Asgari ücret, birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi nedeniyle milyonlarca vatandaşı da yakından ilgilendiriyor. Birçok kalem, yeni asgari ücretteki değişimden etkilenecek. En çok merak edilenlerden biri de işsizlik aylıkları. İşte, 2022 engelli maaşı miktarı...
2
İşsizlik maaşı da asgari ücretle birlikte yükseliş yaşayacak. Çalışanın ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı kadar işsizlik maaşı ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemiyor.
3
Buna göre 2021'de işsizlik maaşı en düşük 1.420,14 liraya, orta kademede 1.688,91 liraya, en yüksek de 2 bin 840,28 liraya çıkmıştı. 2022 yılında ise en düşük işsizlik maaş 2137 lira, orta kademe işsizlik maaşı 2541 lira en yüksek işsizlik maaşı da 4272 lira oldu.
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