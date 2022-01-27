MBSTS BAÅžVURUSU NASIL YAPILIR?

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Mesleki Bilgiler Seviye Tespit SÄ±navÄ± (2022-DÄ°B-MBSTS) 12 Mart 2022 tarihinde uygulanacaktÄ±r.



SÄ±nava baÅŸvurular, 25 Ocak â€“ 02 Åžubat 2022 tarihleri arasÄ±nda yapÄ±lacaktÄ±r.



Adaylar, baÅŸvurularÄ±nÄ± elektronik ortamda Ã–SYM BaÅŸvuru Merkezleri aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren Ã–SYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya Ã–SYM Aday Ä°ÅŸlemleri Mobil uygulamasÄ±ndan yapabileceklerdir.



