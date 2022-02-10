2022 Bursluluk sınavı ne zaman? MEB bursluluk sınavı tarihi ve başvuru bilgileri

Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen bursluluk sınavı tarihleri merak konusu oldu. Eğitimlerini maddi destek alarak devam ettirmek isteyen öğrenciler bursluluk sınavına katılım sağlamak için MEB'in açıkladığı tarihi sorguluyorlar. Peki, 2022 bursluluk sınavı ne zaman? İşte MEB'in açıkladığı 2022 İOKBS sınav tarihi...