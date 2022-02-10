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2022 Bursluluk sınavı ne zaman? MEB bursluluk sınavı tarihi ve başvuru bilgileri

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2022 bursluluk sınavı tarihi öğrenciler ve veliler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Eski adı Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS) olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) katılmak isteyen öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan tarihi merak ediyorlar. Peki, 2022 bursluluk sınavı ne zaman, hangi gün? İşte MEB açıklaması...

1/32022 Bursluluk sınavı ne zaman MEB bursluluk sınavı tarihi ve başvuru bilgileri

Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen bursluluk sınavı tarihleri merak konusu oldu. Eğitimlerini maddi destek alarak devam ettirmek isteyen öğrenciler bursluluk sınavına katılım sağlamak için MEB'in açıkladığı tarihi sorguluyorlar. Peki, 2022 bursluluk sınavı ne zaman? İşte MEB'in açıkladığı 2022 İOKBS sınav tarihi...

2/32022 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN

2022 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Bakanlığın yayınladığı 2022 yılı sınav uygulama takvimine göre İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 04 Eylül 2022'de yapılacak.

3/32022 BURSLULUK SINAVI BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU

2022 BURSLULUK SINAVI BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Sınavın başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Bursluluk sınavına dair bilgiler daha sonra yayınlanacak başvuru kılavuzunda açıklanacak. Konuyla ilgili gelişmeler tarih açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

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