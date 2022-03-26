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2022 bekçi alım şartları nedir? Başvuru tarihi açıklandı mı? İşte detaylar

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Bekçi alımı başvuru şartları ve tarihi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bekçi alımı başvuruları için sevindiren haber geçtiğimiz günlerde geldi. Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) 3 bin çarşı ve mahalle bekçi kadrosu ihdas edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Peki, bekçi alımı başvurusu ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

1/42022 bekçi alım şartları nedir Başvuru tarihi açıklandı mı İşte detaylar

Bekçi alımı başvuruları için araştırmalar başladı. 3 bin bekçi alımı müjdesinin ardından gözler başvuru detaylarına çevrildi.

2/42022 bekçi alım şartları nedir Başvuru tarihi açıklandı mı İşte detaylar

En son yapılan alımlarda bekçi alımı başvuru şartları arasında beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak da yer alıyordu.

3/4BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Bekçi alımı başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) 3 bin çarşı ve mahalle bekçi kadrosu ihdas edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

4/4BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Henüz 2022 bekçi alımı başvuru şartları açıklanmadı. En son yayımlanan duyuruda açıklanan şartlar şu şekildeydi:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

31 yaşından gün almamış olmak,

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

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