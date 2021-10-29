MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri2022 Babalar Günü ne zaman kutlanacak? İşte tarih bilgisi
GeriGündem 2022 Babalar Günü ne zaman kutlanacak? İşte tarih bilgisi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 29 Ekim 2021 - 13:47 | 

2022 Babalar Günü ne zaman kutlanacak? İşte tarih bilgisi

2022 Babalar Günü için geri sayım başladı. Çocukları için bin bir zorluğa göğüs gererek, hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan babalara özel bir gün olan Babalar Günü için artık sayılı günler kaldı. Gelecek yıl Babalar Günü'nün hangi tarihe denk geldiğini sorgulayan vatandaşlar, 2022 Babalar Günü'nün ne zaman olduğunu öğrenmek istiyor. Peki, Babalar Günü ne zaman?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

2022 Babalar Günü için bazı vatandaşlar hazırlıklarını ve sürprizlerini şimdiden düşünmeye başladı. Babalarına hediye alacak olan kişiler, internet üzerinden gelecek sene Babalar Günün'nün ne zaman kutlanacağını merak edip sorgulamaya başladı. İşte 2022 Babalar Günü tarihi...

2

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kutlanan Babalar Günü, geleneksel olarak her haziran ayının üçüncü haftasının pazar günü kutlanıyor. Bu bilgiler doğrultusunda Babalar Günü 2022'de 19 Haziran Pazar günü kutlanacak.

3BABALAR GÜNÜ TARİHÇESİ

BABALAR GÜNÜ TARİHÇESİ

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi