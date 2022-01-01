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Gündem
Haber Giriş: 01 Ocak 2022 - 07:12 | 

2022 amorti rakamları belli oldu... Amorti hangi rakamlara çıktı? Amorti biletin kaçıncı numarası oluyor?

2022 amorti rakamları 31 Aralık gecesi gerçekleşen çekilişin ardından belli oldu. Amorti çekilişleri, büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte tamamlanır. Amortide iki rakam yer almaktadır. Yayınlanan takvim doğrultusunda bu yılın amorti rakamları 23.00'te açıklandı. Peki, amorti nedir? Bu yıl amorti hangi rakamlara çıktı? Amorti biletin kaçıncı numarası oluyor?

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1
Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti her çekilişte 2 adet belirleniyor. Biletin son numarası olan amorti 0’dan 9’a kadar her rakam olabilir.
2
Amorti biletin değeri biletin değeri kadardır yani kişi bileti alırken ne kadar para verdiyse amorti ikramiyesini de o kadar alır. 2021 yılbaşı çekilişinde amorti rakamları "0" ve "5" olarak belirlenmişti.
3
Amorti 2022 rakamları 4 ve 5 olarak belirlendi. 
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