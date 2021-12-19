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Haber Giriş: 19 Aralık 2021 - 10:10 | 

2021 VGM yükseköğrenim burs sonuçları için açıklama! VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 VGM yükseköğrenim burs sonuçları için açıklama geldi. Burs başvuru sonuçlarının değerlendirilme tarihi için KYK sonuçları işaret edilmişti. Başvuru alma, başvuru değerlendirme, burs bağlama ve takip işlemleri, Vakıflar Yönetmeliği ve Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği doğrultusunda yerine getiriliyor. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

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VGM burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim bursları için başvuru süreci 15 Kasım'da sona ermişti. Kurum tarafından VGM yükseköğrenim burs sonuçları ile ilgili yapılan açıklamada değerlendirme işlemlerinin ne zaman başlayacağı bildirildi.
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VGM burs sonuç açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

16.11.2021 tarihi itibariyle sona eren yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

16.11.2021 tarihi itibariyle sona eren yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine başlanmış olup yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacaktır.

3VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR

VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.
4Burs Almaya Hak Kazanan Öğrencilere Bursları Ne Zaman Ödenir

Burs Almaya Hak Kazanan Öğrencilere Bursları Ne Zaman Ödenir?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları sonuçlar açıklandıktan hesap açım işlemlerinin tamamlanmasının ardından mümkün olan en kısa sürede ödenir. İlk burs ödemesi Ekim ayından, ödeme yapılan aya kadar geriye dönük olarak yapılır.
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