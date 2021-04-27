2021 TYT sınavı ne zaman? İşte 2021 YKS takvimi

Türkiye'de vaka sayılarının son bir ayda rekor düzeyde artması ve son olarak 60 bin vakaya yaklaşılmasının ardından, yeni önlemler açıklandı. Geçtiğimiz hafta MEB'in düzenleyeceği sınavlar için erteleme kararı alması, gözleri bu kez de ÖSYM'nin düzenleyeceği sınavlara çevirdi. İşte, 2021 YKS takvimi...