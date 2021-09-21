2021 Teknofest canlı yayını hakkında bilgiler: TEKNOFEST 2021 ETKİNLİK TAKVİMİ

Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerin de aralarında bulunduğu 72 paydaşın destekleriyle İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bugün başlayacak.