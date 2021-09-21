2021 Teknofest canlı yayını hakkında bilgiler: TEKNOFEST 2021 ETKİNLİK TAKVİMİ
Bu yıl 4.sü gerçekleşecek olan Türkiye’nin en büyük festivali TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, bu yıl da büyük ilgi görüyor. Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in canlı yayın ile takip edilmesi bekleniyor. İşte 2021 Teknofest canlı yayını hakkında bilgiler ve 2021 etkinlik takvimi...
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Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerin de aralarında bulunduğu 72 paydaşın destekleriyle İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bugün başlayacak.
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TEKNOFEST 2021 bu yıl 21 Eylül - 26 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek.
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Vatandaşlar, Teknofest 2020 Canlı Yayınını https://www.teknofest.org/canli.php adresi ve Teknofest'in resmi YouTube adresi üzerinden takip edebilecek.