2021 Safer ayı ne zaman bitecek? İşte Safer ayının son çarşamba günü tarihi
Safer ayının ne zaman biteceği, son günlerde araştırılan konular arasında yer alıyor. İlk ve son çarşamba gününde edilen duaların oldukça makbul olduğuna inanılan safer ayı, hicri takvime göre ikinci sırada yer alıyor. Peki, Safer ayı ne zaman bitecek?
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'Safer ayı ne zaman bitecek?' sorusu çok sayıda Müslüman vatandaş tarafından sorgulanıyor. Hicri aylardan biri olan safer ayı için araştırmalarını hızlandıran vatandaşlar, bu ayın ne zaman biteceğini araştırırken bir yandan da bu ayın son çarşamba gününün tarihini öğrenmek istiyor. İşte, 2021 safer sayının biteceği tarih ve safer ayının son çarşamba günü hakkında bilgi...
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SON ÇARŞAMBA GÜNÜ NE ZAMAN?
Safer ayı 6 Ekim Çarşamba günü sona erecek.
Bu bilgiler ışığında safer ayının son çarşamba günü 6 Ekim 2021 tarihinde idrak edilecek.
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SAFER AYINDA NELER YAPILMALI?
Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.
Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: "Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır." (Heysemi, Mecmaü’z-Zevaid, III/63)