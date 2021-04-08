2021 Ramazan hangi gün başlıyor? Ramazan'ın birinci günü 13 Nisan mı? İşte detaylar
Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan sağlık ve şükür ayı ramazanın ilk orucu için sahur vakitleri hangi gün ramazanın birinci günü internette cevap arayan konular arasında yer alıyor. Ramazan ayının ilk orucu için 12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak.
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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını ile sağlık başta olmak üzere iş, eğitim ve kültür hayatının yanı sıra dini hayat da derinden etkilendi.
Türkiye'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında geçen yıl camilerde teravih ve bayram namazları kılınamadı, mukabele geleneği sürdürülemedi.
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Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Kovid-19'un gölgesinde ihya edilecek on bir ayın sultanı, maddi ve manevi hastalıklara şifa ayı ramazanın ilk teravih namazı 12 Nisan Pazartesi günü kılınacak, 12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak.
Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele okunması ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi 8 Mayıs'ta idrak edilecek.
Din İşleri Yüksek Kurulunca, 2021 yılı ramazan ayının başlangıcından 2022'nin ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarının 28 lira olarak belirlendiği açıklandı.
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Diyanet İşleri Başkanlığının 2021 yılı ramazan etkinlikleri "Şifa Ayı Ramazan" ana temasıyla yapılacak.
"Herkes oruç ibadetinin getirdiği iklimden bir şekilde etkileniyor"Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cağfer Karadaş, ramazanın yeme-içmeden hayatın tamamına kadar insanın bütün varlığıyla hissettiği oruç ibadetinin yapıldığı ay olduğunu belirtti.
Karadaş, bu ayda herkesin oruç ibadetinin getirdiği iklimden bir şekilde etkilendiğini, ilginç olanın orucun etkisinin hep olumlu olduğunu, toplumu ve bireyleri heyecanlandıran bir atmosfer oluşturduğunu dile getirdi.
Ramazanın ibadet bakımından hac haricinde İslam'ın beş şartından dördünün en canlı ve yoğun yaşandığı ay olduğunu aktaran Karadaş, "ramazan" denilince akla kaynaşma, görüşme ve sohbetleşmenin geldiğini ve bütün bunların normal şartlardaki ramazan için geçerli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
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"Bu ramazan Kovid-19 normalini yaşıyoruz. Ona göre davranmak ve ona uygun bir ramazan davranışı ve yaşayışı geliştirmek zorundayız. Maalesef bu hastalık kendi şartlarını dayatıyor ve yeni bir ortam oluşturuyor. Yeni ve bizi zorlayan kurallar koyduruyor. Burada iki kural vardır. Devletin koyduğu kurallar ve bizim koymamız gereken kurallar. Devlet bütün bir toplumun iyiliği ve faydasına olsun diye ve bu salgından en az zararla çıkabilmek için belli kurallar koymuştur. Bu kurallara uyduğumuz takdirde hem kendimizi hem de çevremizi bu hastalıktan korumuş oluruz. Kendi kurallarımız da basit ve bellidir; mesafe, maske ve temizlik.
Özellikle bu ayda mesafeyi koruyalım. Fiziki ziyaretleşmeleri azaltalım ama büyüklerimize saygımızı ve küçüklere sevgimizi bir şekilde gösterelim. Bazen telefondan gelen bir ses, bir görüntü, bir selam ve sevgi mesajı ruhları diriltir, gönülleri ferahlatır ve gözleri aydınlatır. Hastalığa bulaşmayalım, hastalığı bulaştırmayalım, kendimizi ve çevremizi koruyup kurtaralım ama asla birbirimizden kopmayalım, akraba, komşuluk ve dostluk ilişkilerini sürdürmenin bir yolunu bulalım. Kendimizi bu hastalıktan korumak kadar başkalarını korumak da bizim hem görevimiz hem de insanlık sorumluluğumuzdur."
"Zekat ve fitre verilirken öncelik akrabalarımız ve en muhtaç olandan başlamaktır"
İslam'ın yardımlaşmaya çok büyük önem verdiği gibi bunun düzeninin nasıl olması gerektiğini en ince detayına kadar belirlediğinin altını çizen Karadaş, "Zekat ve fitre verilirken öncelik akrabalarımız olmalıdır. Bunu komşularımız, mahalle sakinlerimiz, hemşerilerimiz ve ülkemiz insanları takip etmelidir. Burada bir başka öncelik en muhtaç olandan başlamaktır. Uzakta da olsa daha düşkün ve daha muhtaç olan insanlar varsa onlara öncelik verilebilir. Hele bir de ülkemize sığınmış, şehrimize bir şekilde gelmiş, aç ve açık insanlar öncelenmeli ve onların ihtiyaçları karşılanmalıdır." değerlendirmesini yaptı.
Karadaş, Kovid-19'un gölgesinde ihya edilecek ramazanda herkesin birlik ve bütünlük duygularını asla yitirmemesi gerektiğini bildirerek, "Salgına karşı en ön saflarda hayatlarını ortaya koyarak, sevdiklerini ihmal ederek canla başla savaşan sağlık ordumuza en azından dualarımızla moral destek olalım. Bu mübarek ramazan günlerinde bir teşekkürümüz ve güler yüzümüz onlara hem cesaret verecek hem çalışma azimlerini artıracak hem de morallerini yükseltecektir." ifadelerini kullandı.
"İnşallah bu ramazan bütün insanlığın Kovid-19 hastalığından kurtulmasının vesilesi olur"
Ramazanda fecirden akşam vaktine kadar yeme ve içmenin dinen yasak olması dolayısıyla Müslümanların aklına, "Acaba aşı olmak orucu bozar mı? sorusunun takılabileceğine değinen Karadaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Vatandaşlarımız Diyanet İşleri Başkanlığının görüşü doğrultusunda gönül rahatlığı ile aşılarını olabilir. Yani hem ramazan orucumuzu tutarız hem de gönül rahatlığı ile aşımızı oluruz. Ancak yine de tereddüdü olan Müslüman kardeşlerimiz için aşı merkezlerinin ramazan boyu iftar saatlerinden sonra hizmet vermesi yönünde bir tedbir alınabilir. İnşallah bu ramazan bütün insanlığın bu hastalıktan kurtulmasının vesilesi olur."
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Hicri 1442 Ramazan hilali önce Afrika'da görülecek
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu İşlek, hicri takvime göre bu yıl ramazanın başladığını bildiren hilalin Afrika'dan, Ramazan Bayramı'nın başladığını bildiren hilalin ise Asya kıtasından görülmeye başlayacağını bildirdi.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya genelinde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Kovid-19'un gölgesinde ihya edilecek on bir ayın sultanı huzur, bereket ve şifa ayı ramazanın başlamasına günler kaldığını, 12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacağını ve aynı gün ilk iftarın yapılacağını söyledi.
Ramazan hilalinin bu yıl dünyada ilk kez hangi ülkede görüleceğine ilişkin bilgi veren İşlek, Kur'an-ı Kerim'de Rahman, En'am, Yunus, Tevbe ve Bakara surelerinde bir hesaba göre hareket eden güneş ve ayın diğer fonksiyonlarının yanı sıra ayın bir hesap ölçüsü kılındığını belirtti.
İşlek, ayın yeryüzünden hilal şeklinde başlayıp kademe kademe farklı şekillerde görülmesinin insanlar ve hac ibadeti için vakit ölçüleri olduğunu hatırlattı.
Fıkıh bilginlerinin çoğunluğuna göre kameri ayın, güneşin batmasının ardından ayın dünyanın herhangi bir yerinden ilk defa hilal şeklinde çıplak gözle görülmesi veya görülebilecek halde olmasıyla başladığına işaret ederek, Türkiye'nin 1978'te İstanbul Rüyeti Hilal Konferansı ve 2016'da Uluslararası Kameri Aybaşları ve Hicri Takvim Birliği Kongresi'nde alınan kararlar doğrultusunda dünyanın herhangi bir yerinden hilalin görülmesini temel aldığını aktardı.
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Hicri günün, güneş battıktan sonra başlayıp ertesi gün güneş batana kadar devam ettiğini ve dini günlerin bu şekilde belirlendiğine değinen İşlek, kameri ayın ise güneş battıktan sonra ayın hilal şeklinde ilk defa görülmesiyle başladığını ve ertesi günün ayın birinci günü olduğunu vurguladı.
Kameri ayın başladığını bildiren içtima ve rüyet zamanları harita ile yayımlanıyorHicri 1442 ramazan hilalinin görülebilirlik haritasını ekranda gösteren İşlek, şunları kaydetti:
"Sarı ile taralı olan alan hilalin ilk defa dünyanın neresinden görülebileceğini gösteren bir harita. Bu tespiti ayın hareketini hesaplayarak yapıyoruz. İçtima ve rüyet dediğimiz tanımlar ve bunların kriterleri var. Dünyanın neresinden ilk defa görüleceğini hesapla belirliyoruz. Bu haritamızdan görüldüğü gibi bu sene ramazan hilali Afrika'nın ortalarından itibaren görülmeye başlayacak. 12 Nisan 2021 Pazartesi günü Greenwich saatiyle 02.31'de içtima, 18.21'de ise rüyet olacak. Dolayısıyla 13 Nisan Salı günü ramazanın birinci günü başlayacak."
Hilalin görülmesi konusundaki içtihat farklılığı ve ramazan ibadetleri
İşlek, bütün ülkelerin aynı günde ramazana başlayıp başlamadığına ilişkin soru üzerine şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye ve Afrika ülkelerinin çoğunluğu aynı gün başlayacak. Hava bulutlu olmadıkça onlar bu hilali görecek ve ramazana başlayacak. Suudi Arabistan ise kendi ülkesinden hilal görülmemesine rağmen Mekke'de 12 Nisan'da ayın ufuk yüksekliği 4 derece 20 dakika olacak. Ay, güneşten 23 dakika sonra batacak. Belirli bir ufuk yüksekliğine sahip olduğu için Suudi Arabistan da büyük ihtimal ramazana diğer ülkelerle beraber başlayacak.
Fakat gördüğünüz gibi Asya ülkelerinde hilal gözükmüyor. Asya ülkelerinden Özbekistan, Bangladeş, Afganistan, Pakistan gibi ülkelerin başlamama ihtimali yüksek. Çünkü o ülkeler kendi ülkelerinin yani coğrafi sınırlarının içerisinden hilalin görülmesini bekleyecekler. Bugüne kadar yapmış oldukları uygulama bu şekilde. İslam aleminde zaman zaman bizden bir gün önce veya bir gün sonra bayram yapan ülkelerin bulunması bu sebepledir. Din İşleri Yüksek Kurulunun görüşüne göre, bu tür içtihat farklılığından doğan farklı uygulamalar kimsenin ibadetine zarar vermez."
Yurt içinde 41, yurt dışında 39 şehirde hilal gözlem çalışması yapılacakRamazan Bayramı'nın müjdecisi şevval hilalinin görülebilirlik haritasını da gösteren İşlek, dünya genelindeki ülkelerin büyük kısmının şevval hilalinin görülebilirlik kriteri içerisinde yer aldığını bildirdi.
İşlek, bu haritada Avustralya'nın belirlenen sınırlar dışında kaldığını ve bazı yerel grupların Ramazan Bayramı'nı bir gün sonra başlatma ihtimali olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:
"Dünyada çoğunlukla ülkeler şevval ayına beraber başlayacak. Şevval ayında da 11 Mayıs'ta Greenwich saatiyle saat 19.00'da içtima, 12 Mayıs'ta Greenwich saatine göre 12.36'da rüyet olacak ve hilal ilk defa Asya kıtasının güneydoğusundan, Endonezya adaları ve Hint Okyanusu'ndan itibaren görülmeye başlayacak. 13 Mayıs Perşembe günü de şevval ayının biri yani Ramazan Bayramı'nın birinci günü olacak. Bu sene ramazan ayını 30 gün tutacağız.
Haritadan görüleceği üzere şevval hilali Türkiye ve Suudi Arabistan'dan hava şartları müsait olduğu ölçüde görülebilecek. Rüyet günü olan 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü Ankara'da güneşten 44 dakika, Mekke'de ise güneşten 39 dakika sonra hilal batacak. Güneş battığı anda hilal Mekke'de 7 derece 29 dakika Ankara'da 6 derece 38 dakika ufkun üstünde bulunacak. Hilal görülme kriterleri sağlandığı için hava bulutlu olmadığı sürece her iki şehirden de hilal görülebilecek. Dünyanın büyük bir kısmında hava şartlarının müsait olduğu yerlerde şevval (Ramazan Bayramı) hilali görülebilecek."
İşlek, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle geçen yıl ramazan ve şevval hilal gözlem çalışması yapılmadığını ancak zilhiccenin yapıldığını hatırlatarak, şu bilgileri verdi:
"Bu sene de haritamızdaki yerleri baz alarak yine yurt içinde 41 il müftülüğünde, yurt dışında da 39 şehirdeki temsilcilerimizin başkanlığında ramazan, şevval ve zilhicce hilal gözlem çalışmaları yapılacak. Başkanlığımızın, kameri aybaşları ile ilgili çalışmaları 'vakithesaplama.diyanet.gov.tr' adresinde 'Ru'yet-i Hilal Çalışmaları' başlığı altında yayınlanmaktadır."