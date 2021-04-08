2021 Ramazan hangi gün başlıyor? Ramazan'ın birinci günü 13 Nisan mı? İşte detaylar

"Bu ramazan Kovid-19 normalini yaşıyoruz. Ona göre davranmak ve ona uygun bir ramazan davranışı ve yaşayışı geliştirmek zorundayız. Maalesef bu hastalık kendi şartlarını dayatıyor ve yeni bir ortam oluşturuyor. Yeni ve bizi zorlayan kurallar koyduruyor. Burada iki kural vardır. Devletin koyduğu kurallar ve bizim koymamız gereken kurallar. Devlet bütün bir toplumun iyiliği ve faydasına olsun diye ve bu salgından en az zararla çıkabilmek için belli kurallar koymuştur. Bu kurallara uyduğumuz takdirde hem kendimizi hem de çevremizi bu hastalıktan korumuş oluruz. Kendi kurallarımız da basit ve bellidir; mesafe, maske ve temizlik.



Özellikle bu ayda mesafeyi koruyalım. Fiziki ziyaretleşmeleri azaltalım ama büyüklerimize saygımızı ve küçüklere sevgimizi bir şekilde gösterelim. Bazen telefondan gelen bir ses, bir görüntü, bir selam ve sevgi mesajı ruhları diriltir, gönülleri ferahlatır ve gözleri aydınlatır. Hastalığa bulaşmayalım, hastalığı bulaştırmayalım, kendimizi ve çevremizi koruyup kurtaralım ama asla birbirimizden kopmayalım, akraba, komşuluk ve dostluk ilişkilerini sürdürmenin bir yolunu bulalım. Kendimizi bu hastalıktan korumak kadar başkalarını korumak da bizim hem görevimiz hem de insanlık sorumluluğumuzdur."



"Zekat ve fitre verilirken öncelik akrabalarımız ve en muhtaç olandan başlamaktır"



İslam'ın yardımlaşmaya çok büyük önem verdiği gibi bunun düzeninin nasıl olması gerektiğini en ince detayına kadar belirlediğinin altını çizen Karadaş, "Zekat ve fitre verilirken öncelik akrabalarımız olmalıdır. Bunu komşularımız, mahalle sakinlerimiz, hemşerilerimiz ve ülkemiz insanları takip etmelidir. Burada bir başka öncelik en muhtaç olandan başlamaktır. Uzakta da olsa daha düşkün ve daha muhtaç olan insanlar varsa onlara öncelik verilebilir. Hele bir de ülkemize sığınmış, şehrimize bir şekilde gelmiş, aç ve açık insanlar öncelenmeli ve onların ihtiyaçları karşılanmalıdır." değerlendirmesini yaptı.



Karadaş, Kovid-19'un gölgesinde ihya edilecek ramazanda herkesin birlik ve bütünlük duygularını asla yitirmemesi gerektiğini bildirerek, "Salgına karşı en ön saflarda hayatlarını ortaya koyarak, sevdiklerini ihmal ederek canla başla savaşan sağlık ordumuza en azından dualarımızla moral destek olalım. Bu mübarek ramazan günlerinde bir teşekkürümüz ve güler yüzümüz onlara hem cesaret verecek hem çalışma azimlerini artıracak hem de morallerini yükseltecektir." ifadelerini kullandı.



"İnşallah bu ramazan bütün insanlığın Kovid-19 hastalığından kurtulmasının vesilesi olur"



Ramazanda fecirden akşam vaktine kadar yeme ve içmenin dinen yasak olması dolayısıyla Müslümanların aklına, "Acaba aşı olmak orucu bozar mı? sorusunun takılabileceğine değinen Karadaş, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Vatandaşlarımız Diyanet İşleri Başkanlığının görüşü doğrultusunda gönül rahatlığı ile aşılarını olabilir. Yani hem ramazan orucumuzu tutarız hem de gönül rahatlığı ile aşımızı oluruz. Ancak yine de tereddüdü olan Müslüman kardeşlerimiz için aşı merkezlerinin ramazan boyu iftar saatlerinden sonra hizmet vermesi yönünde bir tedbir alınabilir. İnşallah bu ramazan bütün insanlığın bu hastalıktan kurtulmasının vesilesi olur."