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Hürriyet
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Haber Giriş: 04 Ekim 2020 - 21:56 | 

2021 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İşte 2021 Ramazan Bayramı tarihi!

2021 Ramazan ayı ve Ramazan Bayramına yönelik araştırmalar henüz uzun bir süre olmasına rağmen başladı. Oruç ibadetini her yıl olduğu gibi gelecek yıl da yapmak isteyen vatandaşlar, konuya dair net tarih bilgisi bulmak için internette araştırma yapıyor. Peki, 2021 Ramazan ayı ne zaman başlayacak?

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Gelecek yılın tatil planlarını şimdiden yapmak isteyen vatandaşlar, 2021 Ramazan Bayramı'nın hangi tarih aralığına denk geleceğini sorguluyor. Öte yandan üç aylar içinde yer alan Ramazan ayının ne zaman idrak edileceği Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takviminde açıklandı. İşte, 2021 Ramazan Bayramı tarihi...

22021 RAMAZAN TAKVİMİ
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2021 RAMAZAN TAKVİMİ

Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2021 yılında 13 Nisan'da başlayacak ve 12 Mayıs'da son bulacak. 13 Mayıs'ta ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.

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Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021'de idrak edilecek.

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