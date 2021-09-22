2021 Mevlid Kandili ne zaman? İşte Mevlid Kandili'nin idrak edileceği tarih

Mevlit Kandili, bu yıl da dualarla idrak edilecek. Bu anlamlı günün bu yıl hangi tarihe denk geldiğini merak eden vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarına odaklandı. İşte, Mevlid Kandili'nin idrak edileceği tarih...