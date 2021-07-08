2021 LGS tercih robotu: LGS tercihleri ne zaman bitecek, nasıl yapılır? MEB LGS tercih yapma ekranı
LGS tercihleri alınmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak lise tercihleri ile öğrenci ve veliler, tercih robotuyla okul türleri, il, ilçe ve 2020'ye ait yüzdelik dilimlerini göz önünde bulunduracak. 5 Temmuz'da erişime açılan LGS tercih ekranında, istedikleri liseye girme hayali kuran öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek. Öğrenciler, tercihlerini yaparken MEB tercih robotundan da yararlanabilecekler. Peki, 2021 LGS tercihleri ne zaman bitecek? İşte, LGS tercih robotu ekranı ve LGS son tercih tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler.
LGS tercih ekranı ve tercih işlemleri MEB tarafından yayınlandı. Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması kılavuz bilgilerine göre 05-16 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. LGS tercih robotu aracılığıyla lise adayı öğrenciler, evlerine en yakın adrese dayalı liseler ve puanlarına yönelik en uygun okullar arasından tercihlerini yapacaklar. Merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapılabilecek. Lise tercih ekranına https://eokulyd.meb.gov.tr/ adresinden girilecek.
YÜZDELİK DİLİME GÖRE LİSE TERCİH ROBOTU
Yüzdelik dilime göre lise tercih robotu içerisinde Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri Tercih Listesi, Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu Liseleri Tercih Listesi, Özel Program ve Proje Uygulayan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Tercih Listesi,Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri Tercih Listesi yer alacak.
YÜZDELİK DİLİME GÖRE TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ
Adrese göre lise tercih robotu, ikamet edilen adresin girilmesi ve öğrenci bilgilerinin verilmesiyle birlikte konuma yakın okulları listelemektedir.
ADRESE GÖRE LİSE TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ