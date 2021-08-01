2021 KPSS yorumları... Adaylar KPSS sorularını değerlendiriyor - Sınav nasıldı, zor muydu? (İşte en çok konuşulan sorular)

2021 KPSS YORUMLARI Altı senedir bu sınava giriyorum en kolayı bu sınavdı en sonunda istediğim puanı alacağım #kpss2021



Sınav bence kolaydı geçen seneye göre...Güncel sorular sıkıntı idi...Geçen senenin Türkçesine göre bu seneninki bence kolaydı...



Bu kadar kolay sınav bir daha denk gelmez #kpss2021



Ayşe begüm onbaşı ve salda baya iyi sorulardı



Fen neydi lan öyle kalem oynatamadım. TÜBİTAK mı hazırladı bu sene?