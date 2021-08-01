2021 KPSS yorumları... Adaylar KPSS sorularını değerlendiriyor - Sınav nasıldı, zor muydu? (İşte en çok konuşulan sorular)
Adaylar KPSS sorularını değerlendiriyor. Binlerde memur olma hayali kuran adayın katılım sağladığı KPSS'de genel yetenek-genel kültür oturumu tamamlandı. Söz konusu sınavın ardından, " KPSS lisans sınavı soruları zor muydu, kolay mıydı?" konusu adaylar tarafından tartışma konusu oldu. Bazı adaylar sınavın zor olduğunu belirtirken bazıları ise iyi puan alacaklarını dile getirdiler. İşte 2021 2021 KPSS yorumları...
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2021- Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik (genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri) Sınavları bugün gerçekleşiyor. Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavında adaylara, çoktan seçmeli 120 soru yöneltildi ve soruları cevaplamaları için 130 dakika süre verildi. İlk oturumu geride bırakan adaylar KPSS yorumlarını sosyal medyadan dile getiriyor.
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2021 KPSS YORUMLARI
Altı senedir bu sınava giriyorum en kolayı bu sınavdı en sonunda istediğim puanı alacağım #kpss2021
Sınav bence kolaydı geçen seneye göre...Güncel sorular sıkıntı idi...Geçen senenin Türkçesine göre bu seneninki bence kolaydı...
Bu kadar kolay sınav bir daha denk gelmez #kpss2021
Ayşe begüm onbaşı ve salda baya iyi sorulardı
Fen neydi lan öyle kalem oynatamadım. TÜBİTAK mı hazırladı bu sene?
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Hayatımda girdiğim en kolay sınavdı.r r Da Vinci -Yıldız Kenter-Van-Ayşe Begüm Onbaşı #kpss2021r r 2021 yılında Azerbaycan da düzenlenen şampiyona da gururumuz olan cevabını yapamayan yoktur her halde :)r r #kpss2021 tesla edison sorusunda beyni yananlar
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KPSS soruları ne zaman yayınlanır?
Daha önceki sınavlar göz önüne alındığında KPSS 2021'nde çıkan sınav soruları ve cevap anahtarının da 1 hafta içerisinde online platform üzerinden yayınlanması bekleniyor. KPSS soruları ve cevapları AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden erişime açılıyor.