2021 Bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman yapılacak? MEB bursluluk sınavı tarihi duyurdu
u 08-26 Şubat 2021 tarihleri arasında başvuruları alınan bursluluk sınavının tarihi belli oldu. Yayınlanan kılavuzla hem İOKBS'nin (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) tarihi hem de sınavın uygulanmasıyla ilgili detaylar paylaşıldı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen bursluluk sınavı eylül ayının ilk günlerinde gerçekleşecek. Peki, 2021 Bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman yapılacak? İşte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan bursluluk sınavı tarihi...
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Milli Eğitim Bakanlığınca 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için tarih açıklaması geldi. Yayınlanan takvime göre, bursluluk sınavı 5 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşecek. Öğrenciler, kılavuz ve ilgili mevzuata "www.meb.gov.tr" ve "odsgm.meb.gov.tr" adreslerinden ulaşabilecek.
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Sınav giriş yeri ilanı, sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr adresinden açıklanacak. Sonuçlar ise 28 Eylül 2021 tarihinde duyurulacak.
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SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına görehesaplanacaktır.
a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.
b. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayılarıbelirlenir.
c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerlicevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.
ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.
e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
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f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP)bulunur.
ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesisonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmaksuretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptalinekarar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerininyeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.
ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavlarıdeğerlendirmeye alınmayacaktır