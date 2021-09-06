2021 ara tatil ne zaman? İşte 2021-2022 ara tatil tarihleri

MEB'in daha önce açıkladığı yeni çalışma takvimi kapsamında; kasım ve nisanda birer hafta ara tatil yapılmasıyla ilgili uygulama bu yıl da devam edecek. Öğrenciler planlamalarını yapmak adına şimdiden ara tatil tarihlerini araştırmaya başladı. İşte, 2021-2022 ara tatil tarihleri...