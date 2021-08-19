2021-2022 seminerleri ne zaman başlıyor? Öğretmen seminerleri nasıl yapılacak? (online mı, yüz yüze mi?)
Öğretmen eğitim seminerleri her yıl eğitim öğretim döneminden önce belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan iş takvimine göre, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi öğretmen seminerleri , ağustos ayında yapılacak. Peki, 2021-2022 seminerleri ne zaman başlıyor? Seminler online mı, yüz yüze mi yapılacak?
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Geçtiğimiz yıl koronavirüs önlemleri kapsamında online olarak gerçekleştirilen öğretmen seminerlerinin bu yıl ne zaman ve nasıl yapılacağı merak konusuydu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021 – 2022 eğitim öğretim takvimini açıkladı. Takvimin belli olmasıyla öğretmen seminerlerinin hangi tarihlerde yapılacağı da aranmaya başladı. u. Takvime göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı günü başlayacak.
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Öğretmen seminerlerinin yapılış şekliyle ilgili açıklama yapılmadı ancak yeni eğitim öğretim dönemi gibi seminerlerin de yüz yüze gerçekleşmesi bekleniyor.
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MESLEKİ ÇALIŞMALARIN AMAÇLARI:
1. Eğitim ve öğretimin niteliğini geliştirmek ve verimliliği arttırmak.
2. Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak.
3. Yenilenen, güncellenen öğretim programları hakkında öğretmenlerin bilgilenmelerini ve içeriğini müzakere etmelerini sağlamak. 4. Derslerin işlenişinde uygulanan yöntem ve teknikler, kullanılan öğretim materyalleri ile ölçme ve değerlendirme kriterleri hakkında öğretmenlerin bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmalarını sağlamak.
5. Eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan sorunları tespit etmek ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek.
6- Öğrenci, veli ve çevre etkileşimini artırmak. 7. Eğitim ve öğretim uygulamalarındaki iyi örneklerin paylaşılmasını sağlayarak özgün çalışmaları geliştirmek.
8. Öğretmenlerin ders kazanımlarına yönelik yazılı ve görsel yeni öğretim materyalleri ile içerikler hazırlamalarına, geliştirmelerine ve paylaşmalarına destek olmak.
9. Öğretmenlerin bireysel gelişimlerine katkı sağlamak.