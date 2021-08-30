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Gündem
Haber Giriş: 30 Ağustos 2021 - 16:26 | 

2021-2022 Açık Lise kayıtları ne zaman başlıyor? İşte AÖL kayıtlarında son durum

2021-2022 Açık Lise kayıtları, dışarıdan lise diploması almak isteyen öğrencilerin gündeminde yer alıyor. AÖL'ün kayıt yenileme işlemi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açılacak. Gözler şimdi iş takviminde yayımlanan tarihlerde. Peki, AÖL yeni dönem kayıtları ne zaman başlayacak?

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AÖL lise kayıt işlemleri gündemde yer almaya devam ediyor. "AÖL kayıt yenileme işlemi ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtı açık öğretim lisesi öğrencileri tarafından araştırılmaya başlandı. 2021-2022 eğitim dönemi için ilk kez kayıt yaptıracak öğrencilerin yanı sıra kayıt yenileme yaptırmak isteyen öğrenciler de sorgulamalarına hız verdi. İşte, AÖL kayıtlarında son durum...

2AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AÖL kayıt yenileme tarihleri ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapılmadı.

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2021-2022 eğitim yılına ait kayıt işlemlerinin, 27-29 Ağustos tarihlerinde yapılan ek sınavların sonuçlarının erişime açılmasının ardından başlayabileceği tahmin ediliyor.

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Bu kapsamda gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.

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