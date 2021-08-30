2021-2022 Açık Lise kayıtları ne zaman başlıyor? İşte AÖL kayıtlarında son durum

AÖL lise kayıt işlemleri gündemde yer almaya devam ediyor. "AÖL kayıt yenileme işlemi ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtı açık öğretim lisesi öğrencileri tarafından araştırılmaya başlandı. 2021-2022 eğitim dönemi için ilk kez kayıt yaptıracak öğrencilerin yanı sıra kayıt yenileme yaptırmak isteyen öğrenciler de sorgulamalarına hız verdi. İşte, AÖL kayıtlarında son durum...