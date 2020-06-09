2020 Sözleşmeli öğretmenlik başvuru ekranı: MEB sözleşmeli öğretmenlik atama ve başvuru tarihleri
Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? Sözleşmeli öğretmenlik başvuru ekranı üzerinden, sözleşmeli öğretmen müracaatları alınmaya devam ediyor. Farklı branşlardan yapılacak olan 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen başvurusu 1-12 Haziran tarihleri arasında tamamlanacak. Elektronik ortamda alınacak olan sözleşmeli öğretmenlik ön başvuruları, https://ilkatama.meb.gov.tr adresinden gerçekleşecek. İşte, sözleşmeli öğretmenlik atama ve başvuru tarihleri...
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2020 Haziran ayı sözleşmeli öğretmenlik başvuru şartları ve başvuru işlemleri MEB tarafından atama takviminde yayınlandı. Yayınlanan takvime göre, 12 Haziran'da sona eren başvuruların ardından, 6-25 Temmuz tarihleri arasından sözleşmeli öğretmenlik mülakatları gerçekleşecek. Başvuru işlemi mezuniyet ve formasyon eğitimi bilgisi sisteme girilerek Bakanlığın internet sitesinden yapılacak. 22 Haziran'da ise sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınav merkezleri ilan edilecek.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
ilkatama.meb.gov.tr adresine kişisel e devlet kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapınız. Başvuracağınız alanı, mezuniyet bilgilerinizi ve formasyon eğitiminizin olup olmadığı bilgisini sisteme girin. Sisteme resminizi ekleyin başvurusu formunu eksiksiz doldurun. Başvurunuzu kaydedin. Başvuru formunuzun çıktısını alarak muhafaza edin.
1 Haziran tarihinde başlayan sözleşmeli öğretmenlik ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 12 Haziran'a kadar alınacak. Sözleşmeli öğretmenlik ön başvurusu elektronik ortamda https://ilkatama.meb.gov.tr adresinden alınacak. Adaylar sisteme giriş yaptıktan sonra, sözlü sınav merkezi tercihlerini işaretleyecektir.
Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 22 Haziran'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 6-25 Temmuz'da yapılacak. Sözlü sınav sonuçları ise 28 Temmuz'da ilan edilecek.Bu kapsamda sonuçlara itirazlar, 4-7 Ağustos'ta alınacak. Bu itirazların sonuçları, 10 Ağustos'ta duyurulacak.
Atama tercihleri, 28-31 Ağustos'ta alınacak, atama sonuçları ise 1 Eylül'de açıklanacak.Atama tercihleri 31 Ağustos-04 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak, atama sonuçları ise 8 Eylül tarihinde sonuçlanacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
3. Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,
4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,
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5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
6. 2018 veya 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,
7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,
8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri
feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,
9. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak, şartları aranacaktır.