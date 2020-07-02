ÖSYM duyurdu: 2020 MSÜ sonuçları açıklandı - MSÜ baraj puanı kaç? İşte 2020 MSÜ sınavları sonuçları ekranı

2020 MSÜ sınav sonuçları beklenen tarihten daha önce açıklandı. Takvime göre, 14 Haziran'da 81 ildeki 94 sınav merkezinde, 451 bin 272 adayın katılımıyla gerçekleşen MSÜ sınav sonuçlarının 7 Temmuz'da açıklanması bekleniyordu. MSÜ sonuçlarının açıklanması ardından gündeme gelen bir diğer konusu da MSÜ baraj puanı oldu. Peki, MSÜ baraj puanı kaç? İşte 2020 MSÜ sınavları sonuçları ekranı ve baraj puanıyla ilgili bilgiler...
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MSÜ sınav sonuçları için beklenen duyuru ÖSYM'den geldi. MSÜ 2020 sınavı 81 ildeki 94 sınav merkezinde, 451 bin 272 adayın katılımıyla gerçekleşmişti. MSÜ sınavının sonuçları açıklandı. Sonuçlar ardından baraj puanıyla ilgili araştırmalar başladı. Peki, 2020 MSÜ sonuçları nasıl öğrenilir? MSÜ baraj puanı kaç? İşte ÖSYM MSÜ sınav sonucu sorgulama ekranı ve baraj puanı bilgileri t tÖSYM MSÜ sınav sonuçlarının açıklandığı resmi internet adresi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Yapılan duyuruda "14 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2020-MSÜ) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
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Adaylar, sınav sonuçlarına 02 Temmuz 2020 tarihinde saat 17.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
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MSÜ SONUÇLARI 5 GÜN ÖNCE AÇIKLANDI
ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre MSÜ sınav sonuçları 7 Temmuz 2020'de açıklanacaktı, ancak sonuçlar 5 gün önce erişime açıldı.
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2020-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı Sonuçları'nı aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz. MSÜ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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2020-MSÜ SINAVI DEĞERLENDİRME
Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.
Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir: Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puanbulunacaktır.
Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standartsapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo’daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.
Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerekadayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.
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MSÜ TABAN PUANLARI
Her sene MSÜ taban puan değişmektedir. 2019 yılında MSÜ taban taban puanlarI şu şekildeydi:
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI- ERKEK ADAYLAR İÇİN
HAVA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 347,20946
KARA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan:280,42583
DENİZ HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan:280,42583
KARA HARP OKULU Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 273,17193
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI- KADIN ADAYLAR İÇİN
HAVA HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan:415,11526
KARA HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan:382,35558
DENİZ HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan: 382,35558
KARA HARP OKULU Puan Türü:EŞİT AĞIRLIK Taban Puan:363,31285