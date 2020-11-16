2020 KPSS Önlisans sınav sonucu ne zaman açıklanacak? ÖSYM'nin açıklamasına odaklanıldı!

İki yıl ara ile önlisans programlarından mezun vatandaşlara yönelik düzenlenen KPSS Önlisans oturumu, geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Yüz binlerce adayın ter döktüğü sınav için sonuç bekleyişi ise devam ediyor. Sınavın üstünden günler geçmesi ile beklentileri artan memur adayları, sonuç açıklanma haberine odaklandı. İşte, 2020 KPSS Önlisans sınavı hakkında bilgi...