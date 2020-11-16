2020 KPSS Önlisans sınav sonucu ne zaman açıklanacak? ÖSYM'nin açıklamasına odaklanıldı!
Kamuda memur olma hedefindeki iki yıllık üniversite bölümlerinden mezun vatandaşlar, ÖSYM'nin düzenlediği KPSS Önlisans oturumundan alacakları puanları bekliyor. ÖSYM AİS sisteminde açıklanan puanları kapsamında tercih yaparak memur olmak isteyen adaylar sonuçlara kilitlendi. Peki, 2020 KPSS Önlisans sınav sonucu ne zaman açıklanacak?
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İki yıl ara ile önlisans programlarından mezun vatandaşlara yönelik düzenlenen KPSS Önlisans oturumu, geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Yüz binlerce adayın ter döktüğü sınav için sonuç bekleyişi ise devam ediyor. Sınavın üstünden günler geçmesi ile beklentileri artan memur adayları, sonuç açıklanma haberine odaklandı. İşte, 2020 KPSS Önlisans sınavı hakkında bilgi...
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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM duyurular sayfasında da yer alan bilgiye göre KPSS önlisans sonuçları kasım ayı içerisinde erişime açılacak. Takvimde KPSS önlisans sonuç tarihi olarak 25 Kasım verildi.
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SONUÇLAR ERKEN AÇIKLANIR MI?
ÖSYM bünyesinde gerçekleştirilen bazı sınavların sonuçlarının belirtilen tarihten önce açıklanması, KPSS önlisans sonuç tarihi için de beklenti oluşturdu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, erken açıklanan sınavlarda adayları bilgilendirmişti.