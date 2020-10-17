2020 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavına (2020-Kaymakamlık) girecek adaylar artık son hazırlıkları yapıyor. Adayın, sınava girebilmesi için sınav giriş belgesine ek olarak; nüfus cüzdanını, T.C kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulunması zorunludur. Peki, 2020 Kaymakamlık sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte 2020 Kaymakamlık sınavıyla ilgili detaylar…
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1
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Kaymakamlık sınavı 15 il merkezinde düzenlenecek. ÖSYM takvimine göre, kaymakamlık sınavı 18 Ekim Pazar günü saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
2
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KAYMAKAMLIK SINAVI SORULARI
Sınavda adaylara, 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır.
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (14),Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4),Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (10) ve Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,
Alan Bilgisi Testi : Anayasa Hukuku (13),İdare Hukuku (18),Türkiye’nin İdari Yapısı (14),Türkiye’de Mahalli İdareler (9),Ekonomi (12) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.
3
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KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kaymakamlık sınav sonuçları 18 Kasım 2020 günü ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak. 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konacaktır. 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun (100),4 katı olan 400 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır.
4
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KPSS ÖN LİSANS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
2020-KPSS Ön Lisans’a ve DHBT’ye başvuran adaylar için ayrı ayrı Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. Bu belgeyi adaylar, T.C. Kimlik/Y.U. numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, ilgili sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır.
Adaylar girdikleri sınava ait Sınava Giriş Belgesi’ni yanında bulundurmak zorundadırlar. Bu belge olmadan sınava girmek mümkün değildir. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesi’nde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesi’nde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü kendisine kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecektir. Sınava Giriş Belgesi’ni kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir.