2020 Ay tutulmasıyla ilgili bilgiler: Ay tutulması ne zaman, saat kaçta, Türkiye'den izlenebilecek mi?

2020'DE GERÇEKLEŞECEK DİĞER TUTULMALAR 30 Kasım: Parçalı Ay Tutulması



2020 yılının dördüncü ve son parçalı Ay tutulması olacak bu gök olayı, 30 Kasım akşamında gerçekleşecek. Ülkemizden ne yazık ki görülemeyecek bu tutulma, Greenwich Zamanı'na göre 07.30 ile 11.56 saatleri arasında meydana gelecek.



14 Aralık: Tam Güneş Tutulması



Greenwich Zamanı'na göre 13.34 ile 18.53 saatleri arasında gerçekleşecek tutulma, Güney Amerika, Antarktika, Pasifik Okyanusu, Atlantik Okyanusu’nun güneyi ve Afrika’nın güneydoğusundan izlenebilecek.