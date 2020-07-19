2020 adli tatili ne zaman başlıyor? İşte adli tatil hakkında ayrıntılar
Adli tatil hakkında araştırmalar temmuz ayının son günleriyle birlikte hız kazandı. Adli tatilin başlangıcı, özellikle adliyelerde yargısal işleri olan vatandaşlar tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, 2020 adli tatili ne zaman başlıyor?
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1
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Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil 20 Temmuz'da (yarın) başlayacak. Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek.
2
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Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtayda nöbetçi heyetler görev yapacak. Danıştayda görev yapacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlayacak.
3
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Yargıtayda da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor.
4
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Adli tatil, 31 Ağustos'ta sona erecek.
5
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin kimi davalar adli tatilde de görülmeye devam edilecek.