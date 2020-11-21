2020 2021 Açıköğretim sınav takvimi: AÖF vize sınavı ne zaman yapılacak?
AÖF vize sınavı ne zaman? Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi vize sınavları Anadolu Üniversitesi'nde öğrenimlerine devam eden öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 2020 2021 öğrenim döneminde yapılacak olan AÖF vize sınavları aralık ayında düzenlenecek. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, AÖF güz dönemi ara sınavları çevrimiçi (online) olarak organize edilecek. Final sınavları için ise karar daha sonra verilecek. İşte, 2020 AÖF sınav takvimi ve vize sınavlarıyla ilgili ayrıntılar.
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AÖF sınavları son dakika açıklamalar ile öğrenciler tarafından takip ediliyor. Koronavirüs nedeniyle MEB'e bağlı okullarda eğitim öğretimin yıl sonuna kadar online yapılmasının kararlaştırılmasının ardından AÖF sınavlarının uygulanış biçimi gündeme geldi. Anadolu Üniversitesi 2020 AÖF sınav takvimine göre, güz dönemi ara sınavları 12-13 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşecek ve sınava katılım www.anadolu.edu.tr adresinden yapılacak. İşte, detaylar.
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AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, AÖF güz dönemi ara sınavları 12-13 Aralık 2020 tarihinde, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16-17 Ocak 2021 tarihinde yapılacak.
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SINAVLAR NASIL YAPILACAK?
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır. Dönem sonu sınavı ile ilgili karar daha sonra alınacaktır.Sınavların gerçekleştirileceği elektronik ortama dâhil olmak için internet bağlantısı olan kişisel bilgisayarınız veyahut tabletiniz ya da cep telefonunuzdan giriş yapmanız gerekecek.Sınavınıza, Üniversitemiz resmî web sitesinde yer alan Sınav linkine tıklayarak giriş yapabilirsiniz.www.anadolu.edu.tr adresinden yönlendirme linki ile sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz. Burada, sorumlusu olduğunuz dersleri görüntüleyebileceksiniz.
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Sınav başladığında ekranda yalnızca bir soru görülecektir. Soruyu cevaplandırarak ya da boş bırakarak bir sonraki soruya ilerleyebileceksiniz. Sorular arasında ileri ya da geri gidilme imkânı olmadığı için işaretleme yapmadan geçtiğiniz soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.
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Her türlü sorunuz ve talebiniz için aosdestek.anadolu.edu.tr iletişim ve çözüm masamıza uluşarak sorularınıza ve taleplerinize yanıt bulabilirsiniz.