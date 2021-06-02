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Haber Giriş: 02 Haziran 2021 - 09:30 | 

20 yaş üstü ne zaman aşı olacak? İşte aşılama çalışmalarında son durum

Kovid-19 aşılama süreci, Sağlık Bakanlığınca Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleriyle oluşturulan takvim doğrultusunda sürdürülüyor. Takvim doğrultusunda, 50 yaş ve üzerindekilerin aşılanmasıyla ikinci aşama tamamlanacak ve üçüncü aşamaya geçilecek. Peki, 20 yaş üstü ne zaman aşı olacak? İşte aşılama çalışmalarında son durum...

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Yurt genelinde 50 yaş ve üzerindekilerin aşılanmasına başlandı. Kovid-19 salgınıyla mücadelede, toplumsal bağışıklamada ikinci aşamanın son basamağı kapsamında 50 yaş ve üzerindekiler aşılanıyor. Aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürerken, en çok merak edilenlerden biri de 20 yaş için ne zaman aşıların başlayacağı oldu. İşte, Türkiye aşı takviminden güncel bilgiler...

220 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞI OLACAK

20 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Kovid-19 aşılama süreci, Sağlık Bakanlığınca Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda oluşturulan takvim doğrultusunda tamamlanacak.

Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi'nin ikinci aşaması bugün başlanan 50 yaş ve üstündekilerin aşılanmasıyla sona erecek.

50 yaş üstündekilerin aşılanmasının ardından aşılama takvimi üçüncü aşamayla devam edecek. Bu kapsamda, 40-49 yaş grubundakilerin aşılanmasıyla başlayacak süreç, 18-29 yaşlarındakilere aşı hakkının tanımlanmasıyla sürecek.

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Son olarak dördüncü aşama kapsamında sırası geldiği halde aşı yaptırmayan kişiler aşılanacak.

Eylül ayına kadar bu gruptaki kişilerin de aşılanmasının büyük oran tamamlanması bekleniyor.

4AŞI RANDEVUSU ASIL ALINIR

AŞI RANDEVUSU ASIL ALINIR?

Vatandaşlar, Kovid-19 aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek öğrenebilecek.

Aşı olacak grup arasında yer alan kişiler randevu işlemi için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) uygulamasına yönlendirilecek, vatandaş, tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek.

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Aşıyı uygulayan sağlık personeli vatandaşın ikinci doz aşısını hangi tarihler arasında yaptırabileceğini belirleyecek. Aşı uygulaması için vatandaşlar MHRS, e-Nabız hesabı veya Alo 182 üzerinden randevu alabilecek.

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