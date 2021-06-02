20 yaş üstü ne zaman aşı olacak? İşte aşılama çalışmalarında son durum

Yurt genelinde 50 yaş ve üzerindekilerin aşılanmasına başlandı. Kovid-19 salgınıyla mücadelede, toplumsal bağışıklamada ikinci aşamanın son basamağı kapsamında 50 yaş ve üzerindekiler aşılanıyor. Aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürerken, en çok merak edilenlerden biri de 20 yaş için ne zaman aşıların başlayacağı oldu. İşte, Türkiye aşı takviminden güncel bilgiler...