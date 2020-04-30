Tüm dünyaya etkisi altına alan Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında 20 yaş altı gençlere uygulanan sokağa çıkma yasağı sürüyor. 18-20 yaş arasında olup kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, özel sektörde düzenli çalıştığını sosyal güvenlik belgesiyle kanıtlayanlar ile mevsimlik tarım işçileri, haricindeki kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması bulunuyor. Gözler bu yasağın kalkacağı tarihte. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
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Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca sokağa çıkma yasağı getirilen 20 yaş altı çok sayıda kişi, sıcak ve güneşli havanın da etkisiyle sokağa çıkmak istiyor. Söz konusu yasağın ne zaman biteceğini merak eden gençler, kısıtlama ilişkin ayrıntıları internette sorguluyor. İşte, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hakkında merak edilenler...
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20 YAŞ YASAĞI KİMLERİ KAPSIYOR?
İçişleri Bakanlığı, 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnaları içeren ek genelgeyi valiliklere göndermişti. Genelgede yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bugüne kadar ilgili bakanlıklar, valilikler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından birçok tedbir alındığı hatırlatıldı.
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Son olarak Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 3 Nisan'da valiliklere "şehir giriş/çıkış tedbirleri ve yaş sınırlaması" ile ilgili genelge gönderildiği ve bazı yeni tedbirlerin alınarak uygulanmaya başlanıldığı kaydedildi.
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Bu kapsamda 1 Ocak 2000 sonrasında doğanların sokağa çıkmalarını geçici yasaklayan düzenlemenin uygulamada bazı tereddütlere neden olduğu belirtildi. Tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin tesis edilmesi amacıyla 18 ile 20 yaş arasındakiler için hangi durumlarda istisna getirileceği, genelgede şu şekilde yer aldı:
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"Buna göre, doğum tarihi 1 Ocak 2000 ile 1 Ocak 2002 tarihleri arasında (18 ile 20 yaş aralığında) olmakla beraber, kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanlar, özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenler, tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan ve iller arasındaki planlama, seyahat ve konaklama koşulları 3 Nisan 2020 tarih ve 6202 sayılı genelgemiz ile düzenlenen mevsimlik tarım işçileri, 3 Nisan 2020 tarih ve 6235 sayılı sayılı Bakanlık genelgesi ile getirilen sokağa çıkış yasağından muaf tutulacak.
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Bu istisnalar, 1 Ocak 2002'den sonra doğanlara (18 yaşından küçüklere) uygulanmayacak. Sokağa çıkış yasağından muaf tutulanlar istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu belgeleri ibraz etmek zorunda olacak."
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Genelgede vali ve kaymakamlardan gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması istendi.
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YASAK NE ZAMAN BİTECEK?
20 yaş altı ile 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasının ne zaman biteceği henüz belli değil. Corona virüsü salgınında risk tamamen ortadan kalkana kadar, bu önlemlerin devam edeceği düşünülüyor.
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Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.