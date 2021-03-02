20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı? İşte çocukların sokağa çıkma yasağı kaldırılan iller ve saat detayı

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI MI? İçişleri Bakanlığı tarafından yeni önemlere yönelik yayınlanan genelgede, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili şu ifadeler kullanıldı;



Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacaktır. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek olup 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecektir."



Genelgede, yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde, Milli Eğitim Bakanlığınca yüz yüze eğitim/sınav yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci/öğretmen/çalışanlarının durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresiyle çalışma/ders programını ihtiva eden belgeyle belgelendirmeleri şartıyla, güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağı aktarıldı.