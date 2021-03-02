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GeriGündem 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı? İşte çocukların sokağa çıkma yasağı kaldırılan iller ve saat detayı
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Haber Giriş: 02 Mart 2021 - 23:18 | 

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı? İşte çocukların sokağa çıkma yasağı kaldırılan iller ve saat detayı

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı, normalleşme takvimi ile beraber yeniden gündeme geldi. Kabine Toplantısı sonrası 'yerinde karar dönemi'nin detaylarını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, düşük ve orta riskli illerde 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının bu illerin durumuna göre kaldırılacağını belirtti. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan normalleşme genelgesinde ise yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde 20 yaş altı sokağa çıkma saatlerinin 3 saatten 4 saate yükseltileceği belirtildi. Gözler şimdi 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kaldırılan illerde. İşte, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri ve genelgenin detayları.

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20 yaş altı sokağa çıkma yasağının hangi illerde kaldırıldığı son gelişmeler ile takip ediliyor. Alınan yeni kararlar İçişleri Bakanlığınca tüm valiliklere gönderilen 'Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler' konulu genelge kapsamında, belli oldu. Genelgede, 'Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacaktır.' ifadeleri kullanıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan haritaya göre Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Eskişehir, Bursa, Erzurum gibi iller orta risk grubunda yer alıyor.

220 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI MI

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yeni önemlere yönelik yayınlanan genelgede, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili şu ifadeler kullanıldı;

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacaktır. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek olup 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecektir."

Genelgede, yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde, Milli Eğitim Bakanlığınca yüz yüze eğitim/sınav yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci/öğretmen/çalışanlarının durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresiyle çalışma/ders programını ihtiva eden belgeyle belgelendirmeleri şartıyla, güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağı aktarıldı.

3İLLERİN RİSK DURUMLARI

İLLERİN RİSK DURUMLARI

Düşük risk grubunda yer alan iller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.

Orta risk grubunda yer alan iller; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

Yüksek risk grubunda yer alan iller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

Çok yüksek risk grubunda yer alan iller ise Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.

4SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklar ve gençler ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

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