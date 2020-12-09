Gündem Haber Giriş: 09 Aralık 2020 - 10:38 | 09 Aralık 2020 - 10:38

20 yaş altı şehirler arası otobüse binebilir mi? İşte ayrıntılar

Sokağa çıkma kısıtlaması olan ve belirlenen saatlerde izinli olan 20 yaş altı vatandaşların, 18 Kasım 2020 tarihli ve 19161 sayılı genelgeyle belirlenen saatler içerisinde (10.00­-13.00, 13.00­-16.00 saatleri arası) şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş) kullanmaları kısıtlanmıştı. Bu gelişmenin ardından şimdi de 20 yaş altının şehirler arası otobüslere binmesi ile ilgili bir kısıtlama olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 20 yaş altı şehirler arası otobüse binebilir mi?