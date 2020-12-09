20 yaş altı şehirler arası otobüse binebilir mi? İşte ayrıntılar
Sokağa çıkma kısıtlaması olan ve belirlenen saatlerde izinli olan 20 yaş altı vatandaşların, 18 Kasım 2020 tarihli ve 19161 sayılı genelgeyle belirlenen saatler içerisinde (10.00-13.00, 13.00-16.00 saatleri arası) şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş) kullanmaları kısıtlanmıştı. Bu gelişmenin ardından şimdi de 20 yaş altının şehirler arası otobüslere binmesi ile ilgili bir kısıtlama olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 20 yaş altı şehirler arası otobüse binebilir mi?
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1
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Koronavirüs salgınını önleme amacıyla alınan önlemlerden biri de 20 yaş altı gençler ve çocukların sokağa çıkaması ile ilgili olmuştu. Alınan karar gereği gençler, günlük 3 saatlik izinle sokağa çıkabiliyordu. Yayımlanan son genelge ile birlikte bu saatler içinde toplu taşıma araçlarını kullanmaları da yasaklandı. Bu gelişmeler olurken, bu yaş grubundakilerin uzun yol otobüs yolculuğu durumu sorgulanıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
2
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İçişleri Bakanlığı, koronavirüsle mücadele sürecinde yayımlanan yeni kısıtlama ve tedbirlere ilişkin genelgeler konusunda sıkça sorulan soruları cevapladı. Bakanlığın resmi internet sitesinde yer verilen bilgiler özetle şöyle:
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Ailelerinin yanında olmayan 18-20 yaş arası gençler, sadece şehirler arası toplu ulaşım aracı (uçak, tren, otobüs )kullanmak kaydıyla tek başlarına ailelerinin bulunduğu yere seyahat edebilecek.
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Bunun dışında 20 yaş altı gençler ve çocuklar yanlarında ebeveynleri, veli veya vasisinin bulunması şartıyla herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabilecek.