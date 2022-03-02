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2 Mart Şans Topu sonuçları canlı çekiliş sorgulama: Şans Topu çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da açıklandı

#Şans Topu Sonuçları#Sisal Şans#Milli Piyango Online

Şans Topu sonuçları canlı çekilişin ardından ilan edildi. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Şans Topu çekilişi bu akşam noter huzurunda tamamlandı. Şans oyunu tutkunlarının heyecanla takip ettiği Şans Topu çekiliş sonuçlarına göre 5+1 bilen 2 kişi 585.466,10 TL'nin sahibi oldu. Haftanın iki günü çekilen Şans Topu'nun sonuç sorgulamaları Milli Piyango Online'ın internet sitesi millipiyangoonline.com üzerinden öğrenilecek. Gözler şimdi kazandıran numaralarda. İşte, 2 Mart 2022 Şans Topu sonuçları ve Şans Topu bilet sorgulama ekranı.

1/32 Mart Şans Topu sonuçları canlı çekiliş sorgulama: Şans Topu çekiliş sonuçları millipiyangoonline.comda açıklandı

Şans Topu canlı çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı erişime açıldı. Çarşamba ve pazar günleri çekilişi yapılan Şans Topu canlı çekilişi bu akşam saat 20:00’da gerçekleştirildi. Zengin olmak isteyenlerin ilgi gösterdiği Şans Topu sonuçlarına göre 585.466,10 TL 2 kişiye çıktı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişin sonuçları online ekrandan öğrenilecek. Milli Piyango Online ve mobil uygulama üzerinden tek tıkla sorgulanabilecek olan 2 Mart Şans Topu çekiliş sonuçlarını aşağıdaki ekran üzerinden de öğrenebilirsiniz.

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2/32 MART ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI

2 MART ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI

Şans Topu sonuçları canlı çekilişin ardından ilan edildi. Bu akşam büyük ikramiye iki şanslı kişiye çıktı. Şans Topu çekilişleri Çarşamba ve Pazar olmak üzere haftanın 2 günü düzenleniyor.

3/3ŞANS TOPUNUN KURALLARI

ŞANS TOPU'NUN KURALLARI

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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#Şans Topu Sonuçları#Sisal Şans#Milli Piyango Online