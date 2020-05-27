2. aşamada hangi yasaklar kalkacak? 2. aşama normalleşme takvimi
Corona virüsü vakaları ve yayılma hızının düşmesiyle birlikte bir süredir devam eden yasaklar yerini normalleşmeye bırakıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normalleşme takviminin dört aşamada gerçekleşeceğini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında hazırlanan 4 aşamalı eylem planına göre, 2. aşama bugün itibariyle başladı. Peki, 2. aşamada hangi yasaklar kalkacak? İşte 2. aşama normalleşme takvimi
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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesi ardından illere giriş-çıkış yasağı, eğitimin uzaktan sürdürülmesi, seferlerin durdurulması gibi pek çok karar alınmıştı. Vaka sayılarının düşmesi ardından ise 11 Mayıs itibariyle normalleşme sürecine geçildi. Dört aşamada plananlanan normalleşme takviminin 1. aşamasında kuaför, berber ve AVM'ler açıldı, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma yasağı esnetildi, bazı illerede giriş-çıkış yasağı kaldırıldı. Dört günlük Ramazan Bayramı tatilinde 81 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından ise normalleşme planının 2. aşamasına geçildi. Peki, 2. aşamada hangi yasaklar kalkacak? İşte 2. aşama normalleşme takvimi...
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Belediye kredi ve İller Bankası ihaleleri 27 Mayıs’ta yeniden açılacak. Salgın hastaneleri sayıları 1 Haziran’dan itibaren azaltılarak bu kuruluşların hasta kabulüne ve normal işleyişe başlamaları sağlanacak.
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Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs’ta başlayacak. Milli Savunma Bakanlığı’nın atama, görevlendirme ve personel temini 1 Haziran’da, celp işlemleri 5 Haziran’da bedelli askerlik işlemleri ise 20 Haziran’da yeniden başlayacak.
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YKS 27-28 Haziran’da, LGS 20 Haziran’da, askeri öğrenci sınavı 14 Haziran’da yapılacaktır. Üniversiteler 15 Haziran’da akademik takvime dönebilecekler. Adliyeler ara verilen duruşma, keşif, yargı süreci, uzlaştırmacı görevlendirmesi, icra iflas takipleri durdurulması 15 Haziran’da sona erecek.
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29 Mayıs'tan itibaren camilerde cuma namazı kılınabilecek.
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RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Ramazan ayından sonra uygulanan kısıtlamalarda kademe kademe rahatlama olacak. Restoranlar, kafe ve lokantaların normalleşme sürecinin ikinci yarısı olan haziran ayı ortasında açılması planlanıyor. Restoranlarda maske ve mesafe kuralı zorunlu olacak, sandalye sayısı azaltılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Bayramdan önce restoranların açılması düşünülmüyor. Bayramdan sonraki süreçte salgının seyrine göre değerlendirilecek." dedi.