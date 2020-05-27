2. aşamada hangi yasaklar kalkacak? 2. aşama normalleşme takvimi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesi ardından illere giriş-çıkış yasağı, eğitimin uzaktan sürdürülmesi, seferlerin durdurulması gibi pek çok karar alınmıştı. Vaka sayılarının düşmesi ardından ise 11 Mayıs itibariyle normalleşme sürecine geçildi. Dört aşamada plananlanan normalleşme takviminin 1. aşamasında kuaför, berber ve AVM'ler açıldı, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma yasağı esnetildi, bazı illerede giriş-çıkış yasağı kaldırıldı. Dört günlük Ramazan Bayramı tatilinde 81 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından ise normalleşme planının 2. aşamasına geçildi. Peki, 2. aşamada hangi yasaklar kalkacak? İşte 2. aşama normalleşme takvimi...