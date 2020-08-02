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HaberlerGündem Haberleri2 Ağustos Dünya Yakışıklılar Günü gündemde! İşte Dünya Yakışıklılar Günü sözleri ve mesajları
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Haber Giriş: 02 Ağustos 2020 - 13:30,

2 Ağustos Dünya Yakışıklılar Günü gündemde! İşte Dünya Yakışıklılar Günü sözleri ve mesajları

Dünya Yakışıklılar Günü 2 Ağustos tarihinin gelmesi ile beraber araştırılan konular arasında yerini aldı. Sosyal medyada trend konular arasında yer almasının ardından vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdılar. İşte Dünya Yakışıklılar Günü sözleri ve mesajları…

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Dünya Yakışıklılar Günü, sosyal medya kullanıcılarının paylaşımlarının ardından gündemde yer aldı. 2 Ağustos’ta Dünya Yakışıklılar Günü ile ilgili birçok paylaşım yapılıyor. Bu gün içerisinde sevdiklerine mesajlar göndermek isteyenler araştırmalarını hızlandırdılar. İşte sosyal medyada konuşulan Dünya Yakışıklılar Günü mesajları ve sözleri…

DÜNYA YAKIŞIKLILAR GÜNÜ SÖZLERİ
Seni her hücremle seviyorum. Dünya Yakışıklılar Günün Kutlu Olsun
Aşk bizim gerçek kaderimizdir. Yaşamın anlamını kendimiz bulamıyoruz, yalnız onu başkalarıyla buluruz. İyi ki benim hayatımdasın. Dünya Yakışıklılar Günün Kutlu Olsun.
Evimizin yakışıklısı… Babamız canımız bir tanemiz. Bil ki seni her gün daha çok seviyoruz. Varlığınla gurur duyuyoruz. Sen bizim her şeyimizsin. Dünya Yakışıklılar Günü kutlu olsun.

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Her zaman yanımda oldun. Dünyayı benim için daha iyi bir yer yaptığın için sana minnettarım! Dünya Yakışıklılar Günün Kutlu Olsun
Dünya Yakışıklılar Günün Kutlu Olsun. İyi ki benim hayatımdasın.
Baba kelimesini düşündüğümde, birçok olumlu şey düşünüyorum. Aklımda bir babanın bu kadar harika bir görüntüsünün olmasının sebebi sensin. Dünya Yakışıklılar Günün Kutlu Olsun

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