1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? Canlı yayında açıklandı

1,5 YIL ERKEN TAMAMLANDI

5.5 yıl olarak planlanan köprü 4 yılda bitti. Yap-işlet-devret projesi olan 1915 Çanakkale Köprüsü'yle devletin kasasından da bir kuruş çıkmadı. İşletmesi 2034 yılına kadar sürecek 1915 Çanakkale Köprüsü 32 bloktan oluşuyor ve ayak yüksekliği 318 metre olarak belirlendi.



PROJE İLE YILLIK 415 MİLYON EURO TASARRUF



Projede yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 adet iş makinesi çalıştı. Zamandan 382 milyon euro, akaryakıt tüketiminden 31 milyon 300 bin euro ve 3 bin 234 ağaca eş değer karbon salınımdaki azalmayla, çevresel olarak 1 milyon 900 bin euro tasarruf edilecek. Böylece toplam tasarruf tutarı yıllık 415 milyon euroya ulaşacak. Dev projenin yıllık istihdama etkisi ise doğrudan ve dolaylı olarak 118 bin kişi olduğu açıklandı.