19 Şubat Milli Piyango sonuçları açıklandı – Milli Piyango bilet sorgulama ekranı

9, 19, ve 29'u olmak üzere her ay üç kez gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişinin 19 Şubat tarihli sonuçları açıklandı. Canlı yayınla açıklanan Milli Piyango sonuçları MPİ’nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Büyüklü küçüklü ikramiyelerin dağıtıldığı Milli Piyango çekilişinde biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını merak eden şans oyunu tutkunları internet üzerinden araştırma yapıyor. İşte 19 Şubat Milli Piyango sonuçları ve bilet sorgulama sayfası...