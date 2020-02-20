19 Şubat Milli Piyango sonuçları açıklandı – Milli Piyango bilet sorgulama ekranı
Şubat ayının ikinci Milli Piyango sonuçları için bekleyiş sona erdi. 19 Şubat tarihli Milli Piyango sonuçları ve sıralı tam liste Milli Piyango İdaresi’nin resmi sayfası üzerinden paylaşıldı. Bilet sahipleri hem biletlerine büyük ikramiye çıkıp çıkmadığını hem de diğer ikramiyelerin tam sıralı listesini online sorgulama yaparak öğrenebiliyor. Peki, Milli Piyango’da büyük ikramiye hangi sayılara çıktı? Büyük ikramiye kaç kişiye çıktı? İşte 19 Şubat Milli Piyango sonuçları ve Milli Piyango bilet sorgulama ekranı…
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9, 19, ve 29'u olmak üzere her ay üç kez gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişinin 19 Şubat tarihli sonuçları açıklandı. Canlı yayınla açıklanan Milli Piyango sonuçları MPİ’nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Büyüklü küçüklü ikramiyelerin dağıtıldığı Milli Piyango çekilişinde biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını merak eden şans oyunu tutkunları internet üzerinden araştırma yapıyor. İşte 19 Şubat Milli Piyango sonuçları ve bilet sorgulama sayfası...
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19-02-2020 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi
Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SİSTEM ANKARA- , SİSTEM ANKARA- ,