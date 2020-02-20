MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri19 Şubat Milli Piyango sonuçları açıklandı – Milli Piyango bilet sorgulama ekranı
GeriGündem 19 Şubat Milli Piyango sonuçları açıklandı – Milli Piyango bilet sorgulama ekranı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 20 Şubat 2020 - 08:59, /

19 Şubat Milli Piyango sonuçları açıklandı – Milli Piyango bilet sorgulama ekranı

Şubat ayının ikinci Milli Piyango sonuçları için bekleyiş sona erdi. 19 Şubat tarihli Milli Piyango sonuçları ve sıralı tam liste Milli Piyango İdaresi’nin resmi sayfası üzerinden paylaşıldı. Bilet sahipleri hem biletlerine büyük ikramiye çıkıp çıkmadığını hem de diğer ikramiyelerin tam sıralı listesini online sorgulama yaparak öğrenebiliyor. Peki, Milli Piyango’da büyük ikramiye hangi sayılara çıktı? Büyük ikramiye kaç kişiye çıktı? İşte 19 Şubat Milli Piyango sonuçları ve Milli Piyango bilet sorgulama ekranı…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

9, 19, ve 29'u olmak üzere her ay üç kez gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişinin 19 Şubat tarihli sonuçları açıklandı. Canlı yayınla açıklanan Milli Piyango sonuçları MPİ’nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Büyüklü küçüklü ikramiyelerin dağıtıldığı Milli Piyango çekilişinde biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını merak eden şans oyunu tutkunları internet üzerinden araştırma yapıyor. İşte 19 Şubat Milli Piyango sonuçları ve bilet sorgulama sayfası...

2

19-02-2020 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SİSTEM ANKARA- , SİSTEM ANKARA- ,

İSTANBUL-MERKEZ, İZMİR-MERKEZ

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar157012

100000 TL ikramiye kazanan numaralar342807

10000 TL ikramiye kazanan numaralar018686 052586 064448 074213 085853 111971118993 202278 249980 286721 294566 301423326259 412859 463801 544539 615668 634492643145 645676

3

1000 TL ikramiye kazanan numaralar004334 007563 026033 054212 072513 082584090609 097552 098545 102669 107553 138499143722 145911 157594 158319 163841 174018197507 204483 219258 229826 246157 308208309884 313650 328256 334956 342340 363875395210 432379 465567 481509 482949 494286510642 517276 520756 524458 555952 588750592358 607375 629525 642287 656693 677704678784 683239

Son 5 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar06939 07674 10343 10723 11974 1245513326 13936 18522 23804 25123 2540428357 28829 34148 36049 41584 4451647042 47442 47592 47819 48279 4850753577 57707 58799 59837 63202 6425166396 69641 73725 80608 80778 8479889035 90318 98307 98586

Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar0131 0164 0960 1060 1573 18641942 2818 2971 3931 4035 42484560 5058 5259 5406 5655 66016649 7080 7216 7571 7627 77798177 8302 9158 9474 9600 9966

Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar008 024 070 099 193 327342 372 380 418 507 515527 561 681 727 768 769880 955

4

Son 2 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar08 09 31 56 72 8090

Son 1 rakamına göre 30 TL ikramiye kazanan numaralar4 6

3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar057012 107012 117012 127012 137012 147012150012 151012 152012 153012 154012 155012156012 157002 157010 157011 157013 157014157015 157016 157017 157018 157019 157022157032 157042 157052 157062 157072 157082157092 157112 157212 157312 157412 157512157612 157712 157812 157912 158012 159012167012 177012 187012 197012 257012 357012457012 557012 657012

5

Bilet sorgulama ekranı için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi