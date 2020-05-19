19 Mayıs’ta marketler açık mı? BİM, A101, ŞOK bugün açık mı? İşte market çalışma saatleri

MARKETLER BUGÜN AÇIK MI? İçişleri Bakanlığı,15 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin valiliklere genelge gönderdi. Bu genelgeye göre sokağa çıkma yasağında açık olacak kurumlar belli oldu.

18 Mayıs Pazartesi ve 19 Mayıs Salı günleri marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.