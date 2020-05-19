19 Mayıs’ta marketler açık mı? BİM, A101, ŞOK bugün açık mı? İşte market çalışma saatleri
19 Mayıs’ta marketlerin açık olup olmadığı araştırılıyor. BİM, A101, ŞOK bugün açık mı? Sokağa çıkma yasağı bu hafta 15 Mayıs 24.00'ten 19 Mayıs 24.00'e kadar uygulanıyor. İçişleri Bakanlığı,15 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin valiliklere genelge gönderdi. Bu genelgeye göre sokağa çıkma yasağında açık olacak kurumlar ve istisna kapsamındaki kişiler belli oldu. İşte market çalışma saatleri…
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19 Mayıs sokağa çıkma yasağında marketlerin açık olup olmadığı merak ediliyor. BİM, A101, ŞOK açılış ve kapanış saatleri, bu marketlere gitmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Koroanvirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı bu hafta 15 Mayıs 24.00'ten 19 Mayıs 24.00'e kadar uygulanıyor. İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelge ile marketlerin kaçta açılıp kaçta kapanacağını duyurdu.
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MARKETLER BUGÜN AÇIK MI?
İçişleri Bakanlığı,15 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin valiliklere genelge gönderdi. Bu genelgeye göre sokağa çıkma yasağında açık olacak kurumlar belli oldu. 18 Mayıs Pazartesi ve 19 Mayıs Salı günleri marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?
Bu hafta sokağa çıkma yasağı 15 ilde 15 Mayıs 24.00'ten 19 Mayıs 24.00'e kadar uygulanacak.