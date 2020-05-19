19 Mayıs’ta İstiklal Marşı ne zaman, saat kaçta okunacak? İstiklal Marşı okunacak mı?

İSTİKAL MARŞI’NIN SÖZLERİ (2 KITA) Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.



Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl!

Kahraman ırkıma bir gül… ne bu şiddet bu celâl?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl,

Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl.