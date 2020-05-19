19 Mayıs’ta İstiklal Marşı ne zaman, saat kaçta okunacak? İstiklal Marşı okunacak mı?
19 Mayıs’ta İstiklal Marşı’nın saat kaçta okunacağı araştırılıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlar milli bayramlarını evde kutluyorlar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yapılan balkondan İstiklal Marşı okuma uygulaması 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda da gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada saat kaçta balkonlara çıkılacağını duyurdu.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
19 Mayıs coşkusu bugün yaşanıyor. 19 Mayıs’ta İstiklal Marşı ne zaman, saat kaçta okunacak sorusu araştırılan konular arasında yerini aldı. Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl koronavirüs önlemleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlar için dijital ortamda, canlı yayınlarla kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada tüm vatandaşlar balkondan İstiklal Marşı okumaya davet etti. Peki İstiklal Marşı saat kaçta okunacak?
2
Abone Ol
İSTİKLAL MARŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OKUNACAK?
İstiklal Marşı bugün saat 19:19’da okunacak. ; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, bugün herkesi 19.19'da evlerinin balkonundan İstiklal Marşı okumaya davet etti. ; Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Milletimizin, gençlerimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bundan 101 yıl önce 19 Mayıs günü Samsun'a ayak basarak ilk adımı atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm askerlerimizi tazimle yad ediyorum. Bugün Kars Kağızman'da bir askerimiz şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı diliyorum. Yarın (bugün) saat 19.19'da tüm stadlarımız aydınlatılarak istiklal marşı yayını yapılacaktır. Milletimizi evlerinin pencerelerinden istiklal marşını okumaya davet ediyoruz.'' dedi.
3
Abone Ol
İSTİKAL MARŞI’NIN SÖZLERİ (2 KITA)
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak.
Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl! Kahraman ırkıma bir gül… ne bu şiddet bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl, Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl.