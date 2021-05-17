19 Mayıs tatil mi? 19 Mayıs'ta yasak var mı? İşte 19 Mayıs ile ilgili son durum
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na kısa bir süre kala yasak araştırmaları gündeme gelmişti. Daha önce dini ve milli bayramlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak uygulanması nedeniyle 19 Mayıs'la ilgili de alınacak karar merak konusuydu. Peki, 19 Mayıs tatil mi? 19 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte 19 Mayıs ile ilgili son durum...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Sokağa çıkma yasağının biteceği tarih ve 17-18-19 Mayıs tarihlerinde kısıtlama uygulanıp uygulanmayacağına yönelik İçişleri Bakanlığı bir genelge yayımlandı. Bu yıl tam kapanma uygulaması sonrasına denk gelen 19 Mayıs, kademeli normalleşme tarihleri içerisinde yer alıyor. Bakanlığın kademeli normalleşme tedbirleri 17 Mayıs ve 1 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak.
2
Atatürk 'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin millî bayramıdır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Ulusal Bayram ve Genel Tarihler Kanunu kapsamında, 1981 yılından bu yana resmi tatil olarak kabul edilmektedir.
3
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Tarihi
Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun'da kutlanmış, 24 Mayıs 1935'te Atatürk Günü adı altında resmiyet kazanmıştır. Beşiktaş'ın girişimleriyle Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü haline gelmiştir. Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresi'nde söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni kutlanan Atatürk Günü'nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" adı altında her yıl yapılmasını teklif etmiştir. Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır. 20 Haziran 1938 tarihli kanunla "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanan bu ulusal bayramın adı 12 Eylül Darbesi'nden sonra "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.
17 günlük tam kapanmanın ardından bugün 1 Haziran’a kadar sürecek ‘kademeli normalleşme’ süreci başladı. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre sokağa çıkma yasakları hafta içi akşam 21.00’de başlayacak. Cumartesi ve pazar kısıtlama devam edecek.