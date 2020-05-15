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HaberlerGündem Haberleri19 Mayıs şiirleri ile Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanacak – En güzel kısa 19 Mayıs şiirleri -sözleri
GeriGündem 19 Mayıs şiirleri ile Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanacak – En güzel kısa 19 Mayıs şiirleri -sözleri
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Haber Giriş: 15 Mayıs 2020 - 16:47,

19 Mayıs şiirleri ile Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanacak – En güzel kısa 19 Mayıs şiirleri -sözleri

19 Mayıs şiirleri ile Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanacak – lu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı tarih olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’na kısa bir sürek kala şiir araştırmaları başladı. Bu yıl Corona virüsü önlemleri kapsamında bazı illerde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu evlerde ve sosyal medya hesaplarında yaşanacak. Bayrama sayılı gün kala 19 Mayıs şiirleri ve sözleri gündeme geldi. İşte kısa, 2,3,4 kıtalık 19 Mayıs şiirleri ve sözleri...

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Mart ayından bu yana ülkemizde de görülen Corona virüsü nedeniyle her yıl 19 Mayıs’ta kutlanan Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl evlerimizde geçecek. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı tarih olan 19 Mayıs’ın anlam ve önemini hatırlatmak isteyenler şimdiden şiirleri inceliyor. İşte sosyal medyadan paylaşabileceğiniz en güzel 2,3,4 kıtalık 19 Mayıs şiirleri ve sözleri...

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19 MAYIS GÜNÜ ATAMIZ

19 Mayıs günü,

Doğmuş büyük ATAMIZ.

Masmavi gözleriyle,

Eritmiş düşmanları.

Gençlere etmiş hediye,

Bu en büyük bayramı.

Hep birlikte el ele,

Koruyalım vatanı

HER ZAMAN İÇİMİZDE

19 Mayıs günü,

Yaşıyor kalbimizde,

Atatürk güneş gibi,

Her zaman içimizde.

Tembellik yasak bize,

Parolamız ileri,

Dünyaya örnek olsun,

Çalışkan Türk gençleri.

Ülkü verir, hız verir.

Bize 19 Mayıs.

Yurdumuzu kurtaran,

Ata'yı unutmayız.

Tembellik yasak bize,

Parolamız ileri,

Dünyaya örnek olsun,

Çalışkan Türk gençleri...

Fahrünnisa ELMALI

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19 MAYIS GÜNÜNÜ

Atatürk güneş gibi,
Her daim içimizde,
19 Mayıs gününü,
Yaşatırız kalbimizde.
Atatürk’ün güvendiği,
İşte o gençlik biziz,
19 Mayıs gününü
Özel bir gün biliriz.
Parolamız ileri,
Geri nedir bilmeyiz,
19 Mayıs gününü,
Hepimiz çok severiz.
İlkeleri benimsedik,
Çağdaşlığı hedefledik,
19 Mayıs gününü,
Doğum günümüz bildik.

MUSTAFA KEMAL VARDI

Yurdu düşmanlar sardı,
Güneşimiz karardı.
Ninelerin gözleri
Birer kanlı pınardı.
Serin bahar meltemi
Gibi beyaz bir gemi
Samsun’a demir attı,
Göklerimiz ağardı.
Bu gemide inanan,
Yurda şan, millete şan;
Büyük, eşsiz kahraman

Mustafa Kemal vardı

M.Necati ÖNGAY

RENKLERDE 19 MAYIS

Ak 19 Mayıs ak
Mustafa Kemal Samsun'a çıkacak.
Al 19 Mayıs al
Sivas'ta Mustafa Kemal...
Yeşil 19 Mayıs yeşil
Çimenlerde çocuklar oynaşır.
Mavi 19 Mayıs mavi
Ordular hedefimiz uygarlık, ileri.
Mor 19 Mayıs mor
Sonrasını anlatmak zor.
Sarı 19 Mayıs sarı
10 Kasım'da bayraklar yarı
.Ak 19 Mayıs ak
Atatürk vatan, Atatürk bayrak.
Pembe 19 Mayıs pembe,
Atatürk aklım sende.
Uğur YİYİT

19 MAYIS TÜRKÜSÜ

On dokuz Mayıs,
En yüce bayram.
Bize armağan,
Bıraktı Ata'm.
Sağız vatanca,
Kafamız zinde,
Tek bir kitleyiz,
Ata izinde.
Ata'yı sevmek,
Kutsal ülkümüz,
O'na benzemek,
Coşkun türkümüz.
Ata her yerde,
Yol gösteriyor,
Koşun güzele,
Bilime diyor.
Samsun'a O'nun,
Çıktığı bugün.
Vatanda düğün,
Çocuğum övün!
Halim YAĞCIOĞLU

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BU GELEN BANDIRMA VAPURU

Tekmil Anadolu ayakta,
Bu gelen Bandırma vapuru.
Mustafa Kemâl'in bakışı
Göklerden duru.
Boz kalpağın hele bir çıkarsın Mustafa Kemâl
Altın saçları pırıl pırıl uçuşur rüzgarda.
Mustafa Kemâl'in elbisesi
Rütbesiz, nişansız...
Ve avuçlarında
Kaderi yazılmış Türkiye'nin.
Karadeniz sereserpe uzanmış önünde
Bandırma vapuru yavaş yavaş yol alır,
Gazi Anadolu divan kurmuş bekleşir
Mustafa Kemâl geliyor.
Vapur yaklaşır, yaklaşır;
Secde eder dağlar taşlar.
Selam verir Gazi Anadolu'm;
Bandırma vapurunun içinde.
Güneşten süt emmiş
Bir sarışın kahraman var.
Mustafa Kemâl, ölümsüz kahraman,
Sen Samsun'a ayak bastığın an,
Al bir bayrak gibi açılıp rüzgarınla,
Dalgalandı vatan.
Özker YAŞIN

O GELİYOR

Yıl 1919
Mayıs'ın on dokuzu
.Kızaran ufuklardan kaldırıyor başını
Yeryüzüne can veren,
Cana heyecan veren
Al yüzlü Oğan güneş.
Takanın burnu nasıl Karadeniz'i yırtar ?
Siz de bir an öyle yırtınız uykunuzu.
Uyanın Samsunlular!
Kurutacak gözlerde umutsuzluk yaşını
Al yüzlü Oğan güneş.
Bugün Çaltıburnu'ndan gülerek doğan güneş.

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