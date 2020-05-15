19 Mayıs şiirleri ile Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanacak – En güzel kısa 19 Mayıs şiirleri -sözleri

19 MAYIS GÜNÜNÜ
Atatürk güneş gibi,
Her daim içimizde,
19 Mayıs gününü,
Yaşatırız kalbimizde.
Atatürk’ün güvendiği,
İşte o gençlik biziz,
19 Mayıs gününü
Özel bir gün biliriz.
Parolamız ileri,
Geri nedir bilmeyiz,
19 Mayıs gününü,
Hepimiz çok severiz.
İlkeleri benimsedik,
Çağdaşlığı hedefledik,
19 Mayıs gününü,
Doğum günümüz bildik.
MUSTAFA KEMAL VARDI
Yurdu düşmanlar sardı,
Güneşimiz karardı.
Ninelerin gözleri
Birer kanlı pınardı.
Serin bahar meltemi
Gibi beyaz bir gemi
Samsun’a demir attı,
Göklerimiz ağardı.
Bu gemide inanan,
Yurda şan, millete şan;
Büyük, eşsiz kahraman
Mustafa Kemal vardı
M.Necati ÖNGAY
RENKLERDE 19 MAYIS
Ak 19 Mayıs ak
Mustafa Kemal Samsun'a çıkacak.
Al 19 Mayıs al
Sivas'ta Mustafa Kemal...
Yeşil 19 Mayıs yeşil
Çimenlerde çocuklar oynaşır.
Mavi 19 Mayıs mavi
Ordular hedefimiz uygarlık, ileri.
Mor 19 Mayıs mor
Sonrasını anlatmak zor.
Sarı 19 Mayıs sarı
10 Kasım'da bayraklar yarı
.Ak 19 Mayıs ak
Atatürk vatan, Atatürk bayrak.
Pembe 19 Mayıs pembe,
Atatürk aklım sende.
Uğur YİYİT
19 MAYIS TÜRKÜSÜ
On dokuz Mayıs,
En yüce bayram.
Bize armağan,
Bıraktı Ata'm.
Sağız vatanca,
Kafamız zinde,
Tek bir kitleyiz,
Ata izinde.
Ata'yı sevmek,
Kutsal ülkümüz,
O'na benzemek,
Coşkun türkümüz.
Ata her yerde,
Yol gösteriyor,
Koşun güzele,
Bilime diyor.
Samsun'a O'nun,
Çıktığı bugün.
Vatanda düğün,
Çocuğum övün!
Halim YAĞCIOĞLU