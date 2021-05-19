19 Mayıs şiirleri 2021: İlkokul, ortaokul ve lise için 2,3, 4 ve 5 kıtalık 19 Mayıs şiirleri 2021! (En güzel 19 Mayıs şiirlerini paylaşın)
19 Mayıs şiirleri günün anlam ve öneminde büyük önem arz ediyor. 2,3, 4 ve 5 kıtalık 19 Mayıs şiirleri bu anlamlı günde Whatsapp, Facebook ve Twitter üzerinden paylaşılıyor. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak üzere Samsun'a çıktığı tarih olan 19 Mayıs bu yıl da etkinlikler ile kutlanacak. Uzaktan eğitime devam eden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri de kısa, uzun 19 Mayıs şiirlerine yoğunlaştı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı şiirleri 2 kıtalık, 3 kıtalık, 4 kıtalık seçenekler ile öğrencilerin de ödevlerine katkı sağlanacak. En güzel anlamlı ve bol seçenekli 19 Mayıs şiirlerini sizler için hazırladık.. İşte, 2021'e özel İlkokul, ortaokul ve lise için anlamlı ve duygu dolu 19 Mayıs şiirleri.
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı şiirleri 2 kıtalık, 3 kıtalık, 4 kıtalık seçenekler ile paylaşılıyor. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak üzere Samsun'a çıktığı tarih olan 19 Mayıs bu yıl da etkinlikler ile kutlanacak. Uzaktan eğitime devam eden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri de kısa, uzun 19 Mayıs şiirlerine yoğunlaştı. En güzel anlamlı ve bol seçenekli 19 Mayıs şiirlerini sizler için hazırladık.
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1-2 3-4 KITALIK 19 MAYIS ŞİİRLERİ
19 MAYIS GÜNÜ ATAMIZ
19 Mayıs günü, Doğmuş büyük ATAMIZ. Masmavi gözleriyle, Eritmiş düşmanları. Gençlere etmiş hediye, Bu en büyük bayramı. Hep birlikte el ele, Koruyalım vatanı 19 MAYIS GÜNÜNÜ
Atatürk güneş gibi, Her daim içimizde, 19 Mayıs gününü, Yaşatırız kalbimizde.
Atatürk’ün güvendiği, İşte o gençlik biziz, 19 Mayıs gününü Özel bir gün biliriz.
Parolamız ileri, Geri nedir bilmeyiz, 19 Mayıs gününü, Hepimiz çok severiz.
İlkeleri benimsedik, Çağdaşlığı hedefledik, 19 Mayıs gününü, Doğum günümüz bildik.
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19 MAYIS TÜRKÜSÜ
On dokuz Mayıs, En yüce bayram. Bize armağan, Bıraktı Ata'm.
Sağız vatanca, Kafamız zinde, Tek bir kitleyiz, Ata izinde.
Ata'yı sevmek, Kutsal ülkümüz, O'na benzemek, Coşkun türkümüz.
Ata her yerde, Yol gösteriyor, Koşun güzele, Bilime diyor.
Samsun'a O'nun, Çıktığı bugün. Vatanda düğün, Çocuğum övün!
Halim YAĞCIOĞLU
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HER ZAMAN İÇİMİZDE 19 Mayıs günü, Yaşıyor kalbimizde, Atatürk güneş gibi, Her zaman içimizde.
Tembellik yasak bize, Parolamız ileri, Dünyaya örnek olsun, Çalışkan Türk gençleri.
Ülkü verir, hız verir. Bize 19 Mayıs. Yurdumuzu kurtaran, Ata'yı unutmayız.
Tembellik yasak bize, Parolamız ileri, Dünyaya örnek olsun, Çalışkan Türk gençleri...
Fahrünnisa ELMALI
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RENKLERDE 19 MAYIS Ak 19 Mayıs ak Mustafa Kemal Samsun'a çıkacak. Al 19 Mayıs al Sivas'ta Mustafa Kemal... Yeşil 19 Mayıs yeşil Çimenlerde çocuklar oynaşır.
Mavi 19 Mayıs mavi Ordular hedefimiz uygarlık, ileri. Mor 19 Mayıs mor Sonrasını anlatmak zor.
Sarı 19 Mayıs sarı 10 Kasım'da bayraklar yarı. Ak 19 Mayıs ak Atatürk vatan, Atatürk bayrak.
Pembe 19 Mayıs pembe, Atatürk aklım sende.
Uğur YİYİT
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BU GELEN BANDIRMA VAPURU Tekmil Anadolu ayakta, Bu gelen Bandırma vapuru. Mustafa Kemâl'in bakışı Göklerden duru. Boz kalpağın hele bir çıkarsın Mustafa Kemâl Altın saçları pırıl pırıl uçuşur rüzgarda. Mustafa Kemâl'in elbisesi Rütbesiz, nişansız... Ve avuçlarında Kaderi yazılmış Türkiye'nin. Karadeniz sereserpe uzanmış önünde Bandırma vapuru yavaş yavaş yol alır, Gazi Anadolu divan kurmuş bekleşir Mustafa Kemâl geliyor. Vapur yaklaşır, yaklaşır; Secde eder dağlar taşlar. Selam verir Gazi Anadolu'm; Bandırma vapurunun içinde. Güneşten süt emmiş Bir sarışın kahraman var. Mustafa Kemâl, ölümsüz kahraman, Sen Samsun'a ayak bastığın an, Al bir bayrak gibi açılıp rüzgarınla, Dalgalandı vatan.
Özker YAŞIN
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O GELİYOR
Yıl 1919 Mayıs'ın on dokuzu. Kızaran ufuklardan kaldırıyor başını Yeryüzüne can veren, Cana heyecan veren Al yüzlü Oğan güneş. Takanın burnu nasıl Karadeniz'i yırtar ? Siz de bir an öyle yırtınız uykunuzu. Uyanın Samsunlular! Kurutacak gözlerde umutsuzluk yaşını Al yüzlü Oğan güneş. Bugün Çaltıburnu'ndan gülerek doğan güneş.