19 Mayıs mesajları ve sözleri: Resimli, en güzel 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama mesajları
19 Mayıs mesajları ve kutlama sözleri araştırılan konular arasında yerini aldı. En güzel, yeni, resimli 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları araştırılıyor. Milli bayramlar her yıl büyük bir heyecanla karşılanıyor. 23 Nisan Cumhuriyet Bayramı’nın ardından sıra 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na geldi. Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101. yıl dönümü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yarın canlı yayınlarla kutlanacak. İşte sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel 19 Mayıs mesajları…
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19 Mayıs mesajları ve sözleri, bu önemli güne az bir zaman kala yoğun ilgi görüyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl da büyük bir coşku ile karşılanıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlar Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101. yıl dönümü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda dijital kutlamalara katılabilecekler. İşte sevdiklerinize gönderebileceğiniz, sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabileceğiniz en güzel, resimli ve yeni 19 Mayıs mesajları ve kutlama sözleri
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19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI MESAJLARI
İnancın, insanlığın, adamlığın, aklın, cesaretin, doğru hüküm verme kabiliyetin olmasa, #19Mayıs1919’umuz olmazdı. İstiklal mücadelemizin sembol günü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Gençliğini yaşayamamış bir neslin bize kanıyla canıyla bıraktığı mirası, sahip olduğumuz her şeyin temelinin atıldığı bu anlamlı günü bir bayram havasında kutlamamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarına saygı ve rahmetle... #19Mayıs1919
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“Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Millî Mücadele hareketini başlatmak üzere Samsun’a çıkışının 101. yılı. Nice yıllar olması dileğiyle Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.” “101 yıl önceydi güneş bir kıvılcımla Samsunda küçük bir ateş yaktı o ateş Amasyada Erzurumda Sivasta büyüdü Sakaryada güçlendi bugün,yarın ve sonsuza dek sönmeyecek olan Türkiye Cumhuriyetinin ışığı oldu 19 Mayıs ATATÜRK'ü Anma,Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.”
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19 MAYIS İLE İLGİLİ ATATÜRK'ÜN SÖZLERİ
Bütün ümidim gençliktedir. Her kafanın anlamaktan aciz olduğu yüksek bir varlıktır gençlik. (Mustafa Kemal Atatürk) 19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür.(Mustafa Kemal ATATÜRK) "Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri (Türkiye Cumhuriyetini) ona bırakacağım ve gözüm arkamda kalmayacak." (Mustafa Kemal ATATÜRK)
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Gençler!Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler!Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum” (Mustafa Kemal ATATÜRK) “Ben 1919 yılında Samsun’a çıktığım gün elimde maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız Büyük Türk Milleti’nin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran, yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu kuvvete, bu Türk Milleti’ne güvenerek işe başladım.” - M.K.Atatürk