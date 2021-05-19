19 Mayıs mesajları 2021 ve resimli Atatürk sözleri! 19 Mayıs sözleri, Atatürk mesajları, görselleri
19 Mayıs sözleri gündemde yer almayı sürdürüyor. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında resimli 19 Mayıs mesajları göndermek isteyen vatandaşlar, en anlamlı, kısa, uzun 19 Mayıs mesajları arasından birisini gönderebilecek. SMS, Whatsapp, Instagram ve Facebook gönderilerinde de yer alabilecek olan 19 Mayıs mesajları ve Atatürk sözleri, günün anlam ve önemini vurgulayacak. Atatürk görselleri ve sözleri, günün en çok paylaşılanları arasında yer alacak. İşte, 19 Mayıs mesajları ve resimli Atatürk sözleri seçenekleri
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Resimli 19 Mayıs mesajları, görselleri ve Atatürk sözleri bugünün anlamını ve önemini vurgulama açısından büyük önem arz ediyor. Birbirinden güzel ve anlamlı seçeneklerin değerlendirileceği resimli 19 Mayıs mesajları ile Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama gönderileri, Whatsapp, Instagram, Facebook üzerinden paylaşılacak. İşte, birbirinden güzel ve anlamlı 19 Mayıs mesajları ve Atatürk sözleri, görselleri derlemesi
RESİMLİ 19 MAYIS MESAJLARI
19 Mayıs mesajları resimli ve 2021 yılına özel seçeneklerle gündemde yer alıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama mesajı kapsamında birbirinden anlamlı seçeneklere gönderilerinde yer vermek isteyen vatandaşlar, anlamlı, uzun, kısa ve en güzel 19 Mayıs Atatürk resimleri ve sözleri arasından birisini tercih etmek istiyor. İşte, birbirinden anlamlı ve güzel 19 Mayıs mesajları, sözleri, görselleri seçenekleri
* 19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür.(Mustafa Kemal ATATÜRK)
* "Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri (Türkiye Cumhuriyetini) ona bırakacağım ve gözüm arkamda kalmayacak."(Mustafa Kemal ATATÜRK)
* 19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
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* Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
* Gençler!Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler!Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum” (Mustafa Kemal ATATÜRK)
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* Gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı en samimi duygularımla kutlar, başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anarım.
* Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
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* Gençler, milli ve manevi değerlerimize sahip, çalışkan, vatanını, milletini seven bu ülkenin yarınları olarak; daha çok çalışmalı ve ay yıldızlı bayrağımızı ilelebet dalgalandırmalısınız. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
* Sizin gibi gençlere malik bulundukça, bu vatan ve milletin, şimdiye kadar elde etmeği başardığı zaferlerin üstüne çok daha büyük zaferler koyabileceğine şüphe etmiyorum.
* Gençlerin her şeyden önce millete güven vermeleri gereklidir. tatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
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* Zafer barışın en kısa yoludur.
* 19 Mayıs güven, sevinç, hareket günüdür. Atatürk'ü Anma Gençlik vea Spor Bayramınız kutlu olsun.
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Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye'de ilk defa 24 Mayıs 1935 tarihinde "Atatürk Günü" adında kutlanmıştır. Beşiktaş'ın attığı adımlarla Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçe forması giyen yüzlerce sporcunun katılımıyla spor günü olarak kutlanmaya devam edilmiştir. Kutlamaların ardından bir süre sonra yapılan Spor Kongresi'nde Beşiktaş Kurucu üyelerinden olan Ahmet Fetheri Aşeni, Atatürk Günü'nün tüm gençliğe hitap etmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" olarak adının değişmesini teklif etmiştir. Kongrede onaylanan öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onay vermesiyle yasalaşmıştır. 20 Haziran 1938 tarihinde çıkarılan kanunla "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanan bayram, 12 Eylül askeri darbesinin ardından "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adına bürünmüştür.