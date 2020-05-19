19 Mayıs mesajları resimli Atatürk sözleri ile değerleniyor! 19 Mayıs resmi ve görselleri!
Bir ulusun kaderini değiştiren 19 Mayıs 1919 Milli Mücadelesi, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 19 Mayıs mesajları ve resimleri ile kutlanıyor. Sosyal medya üzerinden 101 yıl önce verilen Milli Mücadele'nin ruhunu yansıtabilecek görsel ve mesajları kullanmak isteyen vatandaşlar, en güzel resimli 19 Mayıs mesajları için araştırmalarını sürdürüyor. İşte, bu hususta kullanabileceğiniz birbirinden güzel ve değerli 19 Mayıs mesajları ve resimleri derlemesi
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101 yıl önce Milli Mücadele'nin başladığı 19 Mayıs günü, bugün mesajlar ve sözler ile anlam buluyor. Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasıyla başlayan bağımsızlık ve hürriyet mücadelesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atılmasında en büyük rolü oynamıştır. Bugün ise Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak anlam kazanan o tarih, resimli 19 Mayıs mesajları ile sosyal medyada anlam kazanmaktadır. İşte, bu önemli günün anıldığı bugün paylaşabileceğiniz resimli 19 Mayıs mesajları ve sözleri derlemesi
RESİMLİ 19 MAYIS MESAJLARI
* 19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür.(Mustafa Kemal ATATÜRK)
* "Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri (Türkiye Cumhuriyetini) ona bırakacağım ve gözüm arkamda kalmayacak."(Mustafa Kemal ATATÜRK)
* 19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
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* Gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı en samimi duygularımla kutlar, başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anarım.
* Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
* Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
* Gençler!Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler!Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum” (Mustafa Kemal ATATÜRK)
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* Gençler, milli ve manevi değerlerimize sahip, çalışkan, vatanını, milletini seven bu ülkenin yarınları olarak; daha çok çalışmalı ve ay yıldızlı bayrağımızı ilelebet dalgalandırmalısınız. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
* Sizin gibi gençlere malik bulundukça, bu vatan ve milletin, şimdiye kadar elde etmeği başardığı zaferlerin üstüne çok daha büyük zaferler koyabileceğine şüphe etmiyorum.
* Gençlerin her şeyden önce millete güven vermeleri gereklidir. tatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
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* Zafer barışın en kısa yoludur.
* 19 Mayıs güven, sevinç, hareket günüdür. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
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Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye'de ilk defa 24 Mayıs 1935 tarihinde "Atatürk Günü" adında kutlanmıştır. Beşiktaş'ın attığı adımlarla Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçe forması giyen yüzlerce sporcunun katılımıyla spor günü olarak kutlanmaya devam edilmiştir. Kutlamaların ardından bir süre sonra yapılan Spor Kongresi'nde Beşiktaş Kurucu üyelerinden olan Ahmet Fetheri Aşeni, Atatürk Günü'nün tüm gençliğe hitap etmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" olarak adının değişmesini teklif etmiştir. Kongrede onaylanan öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onay vermesiyle yasalaşmıştır. 20 Haziran 1938 tarihinde çıkarılan kanunla "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanan bayram, 12 Eylül askeri darbesinin ardından "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adına bürünmüştür.