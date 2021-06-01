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Haber Giriş: 01 Haziran 2021 - 09:13 | 

182 üzerinden randevu nasıl alınır? MHRS ve telefondan aşı randevusu alma hakkında bilgiler

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üstündekilerin aşılanmasına başlanacağını bildirmişti. Aşı hakkı kazanan 50 yaş üstü vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi https://www.mhrs.gov.tr/ veya 182'den randevu alınarak başvurularını tamamlayacaklar. Peki, koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? İşte MHRS ve telefondan aşı randevusu alma hakkında bilgiler

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Koronavirüs ile mücadele kapsamında bugünden itibaren 50 yaş üstündekilerin aşılanmasına başlanacak. 1. doz aşılarını olacak 50 yaş üstü yaş grubu, 182 ve MHRS üzerinden nasıl aşı randevusu alabileceklerini araştırıyor. İşte MHRS ve telefondan aşı randevusu alma hakkında bilgiler

2ALO 182 ÜZERİNDEN RANDEVU ALMA

ALO 182 ÜZERİNDEN RANDEVU ALMA

Kovid-19 aşısı olacak 80 yaş ve üstündeki vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.

3AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

MHRS üzerinden randevu oluşturmak için www.mhrs.gov.tr adresine girin. Üyeyseniz bilgilerinizi girerek sisteme giriş yapın. Eğer üye değilseniz “Üye Ol” seçeneğini tıklayıp üyelik oluşturun.

Koronavirüs aşı randevusu almak için sisteme giriş yaptıktan sonra “Aşı Randevusu Al” seçeneğini tıklayın.

Vatandaşlar, öncelikli grupta olup olmadığını, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

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Aşı olacak grup arasında yer alan kişiler randevu işlemi için MHRS uygulamasını kullanabiliyor, vatandaş, tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek .Aşı uygulaması için vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız hesabı üzerinden randevularını değiştirebiliyor.

Koronavirüs aşısı için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 182'den randevu alınarak başvurulabilinecek.

AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI-TIKLAYINIZ

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