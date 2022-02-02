182 nerenin numarası, neden arar?

182 nedir ve neden arar sorusu, belirli dönemlerde pek çok kişinin araştırdığı konular arasında yer alıyor. 182 neden aranmıyor ve neden düşmüyor soruları, son günlerde pek çok vatandaşın gündemindeki konu olmaya devam ediyor. Sağlık kuruluşlarından randevu alabilmek için kurulan bir hat olan 182, belirli dönemlerde hat düşmemesi ve hiç çalmadan kapanması gibi durumlar ile karşı karşıya bırakabiliyor. Peki, MHRS randevu sisteminin çağrı merkezi olan 182 neden aranmıyor? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler