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182 nerenin numarası, neden arar?

#182#182 Nerenin Numarası#182 Neden Arar

182 nerenin numarası sorusu, telefona gelen arama dolayısıyla merak konusu oluyor. Hastane randevu numarası olarak bilinen 182, bazı durumlarda oluşan yoğunluk nedeniyle çalmayabiliyor. Bu durumla karşılaşan vatandaşlar ise 182 neden aranmıyor sorusuna da cevap arayabiliyor. Peki, Peki, 182 neden aranmıyor? MHRS hastane randevusu nereden ve nasıl alınır? İşte, randevu alma işlemi hakkında merak edilen tüm detaylar

1/3182 nerenin numarası, neden arar

182 nedir ve neden arar sorusu, belirli dönemlerde pek çok kişinin araştırdığı konular arasında yer alıyor. 182 neden aranmıyor ve neden düşmüyor soruları, son günlerde pek çok vatandaşın gündemindeki konu olmaya devam ediyor. Sağlık kuruluşlarından randevu alabilmek için kurulan bir hat olan 182, belirli dönemlerde hat düşmemesi ve hiç çalmadan kapanması gibi durumlar ile karşı karşıya bırakabiliyor. Peki, MHRS randevu sisteminin çağrı merkezi olan 182 neden aranmıyor? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

2/3182 HASTANE RANDEVU ALMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR

182 HASTANE RANDEVU ALMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Hastane randevu alma işlemi için iki fraklı yöntem bulunmaktadır. Bunlardan ilki, 182 numaralı hattı arayarak çağrı merkezi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Fakat bu işlem, hatların ve çağrıya yanıt veren operatörlerin yoğunluğu nedeniyle sağlıklı işlemeyebilmektedir.İkinci yöntem ise internet üzerinden TC Kimlik Numarası ile alınan randevuları kapsamaktadır. Bu yöntem en sağlıklı olan olarak bilinmektedir. Randevunuzu şu şekilde alabilirsiniz;

3/3182 nerenin numarası, neden arar

https://www.hastanerandevu.gov.tr ya da https://www.mhrs.gov.tr adresinden randevu al bölümüne girdiğinizde, "Yeni Üye" bölümünden sizin belirleyeceğiniz bir şifre ile üyelik oluşturarak sisteme giriş yapabilirsiniz.Akıllı cihazınıza MHRS Mobil uygulamasını indirerek "Yeni Üye" bölümüne giriş yaptıktan sonra bilgilerinizi girerek Üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.Girmiş olduğunuz bilgilerin Nüfus Müdürlüğü'nde bulunan bilgileriniz ile eşleşmesi gerekmektedir. Aksi takdirde üyelik işleminizi gerçekleştiremezsiniz.Web'den randevu almak için; Daha önceden üyelik kaydınız yok ise "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.MHRS mobilde randevu almak için ise akıllı cihazınızın uygulama marketinden MHRS uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, var ise kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevunuzu alabilirsiniz

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